Três homens são presos suspeitos de envolvimento em estupro de jovem

2 de novembro de 2026
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Cisp de Novo Lino, no interior de Alagoas — Foto: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Militar prendeu, na segunda-feira (2), três homens suspeitos de envolvimento no estupro de uma jovem de 23 anos em Flexeiras, na Zona da Mata de Alagoas. O crime aconteceu no domingo (1º). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

 

De acordo com a polícia, um dos presos tem 36 anos e é suspeito de estupro, ameaça e lesão corporal. Os outros dois, de 27 e 60 anos, são irmão e padrasto dele, respectivamente, e são suspeitos de serem coniventes com o crime.

 

Segundo as informações policiais, a vítima foi mantida sob violência e ameaças após se recusar a ter contato com o homem de 36 anos. Ela teria sido estuprada, agredida e ameaçada para não denunciar o caso.

 

O pai da jovem informou aos policiais que a filha estava desaparecida havia dois dias e que ela tinha sido vista pela última vez na companhia de um homem conhecido na região.

 

Ele também relatou que, durante esse período, a filha fez ligações aparentando estar desesperada. Nas chamadas, ela dizia estar em uma área de vegetação próxima à praça principal da cidade.

 

Os militares realizaram buscas e encontraram a vítima em uma área conhecida como Vitória. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde e, após avaliação médica, transferida para o Hospital da Mulher, em Maceió.

 

Os três suspeitos foram levados ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Novo Lino, onde ficaram presos.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

2 de novembro de 2026
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