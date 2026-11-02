Três homens são presos suspeitos de envolvimento em estupro de jovem

A Polícia Militar prendeu, na segunda-feira (2), três homens suspeitos de envolvimento no estupro de uma jovem de 23 anos em Flexeiras, na Zona da Mata de Alagoas. O crime aconteceu no domingo (1º). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

De acordo com a polícia, um dos presos tem 36 anos e é suspeito de estupro, ameaça e lesão corporal. Os outros dois, de 27 e 60 anos, são irmão e padrasto dele, respectivamente, e são suspeitos de serem coniventes com o crime.

Segundo as informações policiais, a vítima foi mantida sob violência e ameaças após se recusar a ter contato com o homem de 36 anos. Ela teria sido estuprada, agredida e ameaçada para não denunciar o caso.

O pai da jovem informou aos policiais que a filha estava desaparecida havia dois dias e que ela tinha sido vista pela última vez na companhia de um homem conhecido na região.

Ele também relatou que, durante esse período, a filha fez ligações aparentando estar desesperada. Nas chamadas, ela dizia estar em uma área de vegetação próxima à praça principal da cidade.

Os militares realizaram buscas e encontraram a vítima em uma área conhecida como Vitória. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde e, após avaliação médica, transferida para o Hospital da Mulher, em Maceió.

Os três suspeitos foram levados ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Novo Lino, onde ficaram presos.

Fonte: G1/AL