Detran adia início das multas por radares na AL-101 Sul; veja o que muda
O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL) adiou o início da aplicação de multas pelos novos radares instalados na AL-101 Sul, em Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió.
A fiscalização estava prevista para começar no domingo (1º de novembro), mas os equipamentos continuarão em período educativo, sem aplicação de multas.
Segundo o Detran, ainda não há uma nova data definida para o início da fiscalização. Enquanto isso, os radares permanecem sinalizados com placas que informam aos motoristas que os equipamentos estão em fase educativa e não estão sujeitos à aplicação de multas.
Os radares foram instalados nos dois sentidos da AL-101 Sul, próximo à divisa entre Marechal Deodoro e Maceió. O trecho registra grande circulação de veículos e já foi cenário de diversos acidentes.
A instalação faz parte de uma parceria entre o Detran e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Segundo o órgão, os equipamentos estão sendo colocados em pontos estratégicos das rodovias estaduais, principalmente em locais com registros frequentes de acidentes.
O objetivo é reduzir o excesso de velocidade e, consequentemente, o número de acidentes, feridos e mortes no trânsito.
Fonte: G1/AL