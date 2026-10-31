Detran adia início das multas por radares na AL-101 Sul; veja o que muda

31 de outubro de 2026
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Equipamento em período educativo não sujeito a multa. — Foto: Reprodução/TV Asa Branca Alagoas

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL) adiou o início da aplicação de multas pelos novos radares instalados na AL-101 Sul, em Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió.

 

A fiscalização estava prevista para começar no domingo (1º de novembro), mas os equipamentos continuarão em período educativo, sem aplicação de multas.

Segundo o Detran, ainda não há uma nova data definida para o início da fiscalização. Enquanto isso, os radares permanecem sinalizados com placas que informam aos motoristas que os equipamentos estão em fase educativa e não estão sujeitos à aplicação de multas.

Os radares foram instalados nos dois sentidos da AL-101 Sul, próximo à divisa entre Marechal Deodoro e Maceió. O trecho registra grande circulação de veículos e já foi cenário de diversos acidentes.

A instalação faz parte de uma parceria entre o Detran e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Segundo o órgão, os equipamentos estão sendo colocados em pontos estratégicos das rodovias estaduais, principalmente em locais com registros frequentes de acidentes.

O objetivo é reduzir o excesso de velocidade e, consequentemente, o número de acidentes, feridos e mortes no trânsito.

Fonte: G1/AL

31 de outubro de 2026
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