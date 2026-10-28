Prefeitura de Penedo prepara cemitérios públicos para o Dia de Finados

No próximo dia 02 de novembro, amigos e familiares prestarão homenagens aos entes queridos que já partiram. Para acolher os visitantes durante o Dia de Finados, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), mobilizou equipes para preparar os cemitérios públicos do município.

Sob os cuidados da administração municipal estão o Cemitério São Gonçalo do Amarante – o mais antigo da cidade, localizado próximo da Praça Clementino do Monte – e o Jardim da Saudade, localizado no bairro Santa Isabel, conhecido como Cacimbinhas. Nos dois campos-santos, as equipes trabalham em diferentes frentes para deixar os espaços prontos para a próxima segunda-feira, dia 2.

No Cemitério São Gonçalo do Amarante estão sendo realizados reparos de alvenaria em alguns setores, pintura de todas as grades externas e dos corrimãos. Além de capinação, pintura dos muros e da capela.

Já no Jardim da Saudade, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o apoio de uma escavadeira e de uma caçamba, realizaram a remoção de entulhos e da vegetação que cresceu em alguns pontos. O local também recebeu reparos de alvenaria e pintura das grades, do muro que circunda o cemitério e da capela.

No Dia de Finados, os dois cemitérios públicos serão abertos pontualmente às 6h e permanecerão abertos até a saída do último visitante. A programação religiosa contará com duas missas no interior do Cemitério São Gonçalo. A primeira será celebrada às 6h, pela Paróquia de Santa Luzia. Já a missa de encerramento acontecerá às 16h e será presidida pelo bispo diocesano de Penedo, Dom Valdemir Ferreira.

A data é observada pelos católicos como um dia especial, e não como uma homenagem. “A data é um dia especial para recordar aqueles que passaram por nossas vidas, a quem queríamos bem, e pedir que o bom Deus tenha abertas para eles as portas da misericórdia, da Jerusalém do alto. É um dia de oração pelos que já partiram. Não é um dia de tristeza ou de culto aos mortos, mas de intercessão. É o que a Igreja ensina por meio da Comunhão dos Santos: os vivos, as almas do purgatório e os santos no céu estão ligados. A oração dos vivos ajuda aqueles que partiram”, explicou o padre Edinaldo da Silva, clérigo da Diocese de Penedo.

Outras celebrações no Dia de Finados

– 06h – Capela Santa Cruz;

– 07h30 – Capela Nossa Senhora Aparecida;

– 10h – Capela Senhor do Bonfim;

– 16h – Cemitério São Gonçalo;

– 19h – Capela Santo Antônio;

– 19h – Catedral Diocesana;

Manutenção dos jazigos

Existe uma taxa que deve ser paga pelos familiares referentes aos jazigos municipais. Para isso, o processo deverá ser aberto na Secretaria de Serviços Públicos, mediante a apresentação de toda a documentação necessária. Em seguida, o processo será encaminhado ao Setor de Tributos, localizado na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Procuradoria-Geral do Município. A taxa deverá ser paga trienalmente.

Por Secom PMP