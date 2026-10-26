Crianças que sofreram abuso sexual no Pontal em troca de dinheiro voltaram chorando para casa

Duas meninas de 7 e 9 anos voltaram chorando para casa após uma situação que levou à prisão de um idoso de 73 anos, suspeito de oferecer dinheiro para que elas tocassem nas partes íntimas dele. Registrado nesse domingo (25), no Pontal da Barra, o caso é investigado pela Polícia Civil (PC), que também apura se outras crianças podem ter sido abordadas pelo homem.

Segundo a delegada Ana Alice Magalhães, responsável pela investigação, a ocorrência foi registrada inicialmente pela Polícia Militar (PM) após uma denúncia feita pelo cunhado do suspeito. Conforme as informações repassadas à polícia, o idoso teria oferecido dinheiro às meninas em troca de contato com as partes íntimas dele.

A mãe de uma das vítimas contou à polícia que a filha e uma vizinha saíram para brincar na rua. Cerca de dez minutos depois, as duas retornaram chorando bastante e relataram o que teria acontecido.

Após a denúncia, os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil ainda investiga qual era a relação entre o suspeito e as meninas. Até o momento, não foi possível confirmar se havia parentesco ou outro tipo de vínculo entre eles.

O homem foi ouvido, mas optou por permanecer em silêncio. A investigação prevê a oitiva de testemunhas, incluindo o cunhado do suspeito, que, segundo informações preliminares, teria presenciado o ocorrido.

Os investigadores também vão verificar se existem câmeras de monitoramento nas proximidades que possam ter registrado a situação.

“As duas meninas serão ouvidas por meio de depoimento especial, procedimento previsto em lei para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A escuta será realizada no âmbito da Justiça”, informou a delegada, em entrevista à TV Pajuçara.

Ana Alice afirmou ainda que a polícia pretende apurar se outras crianças da região foram abordadas pelo investigado. Até o momento, apenas as duas meninas foram identificadas no caso.

“É fundamental que as crianças possam contar aos responsáveis qualquer situação que provoque desconforto ou que ultrapasse os limites do próprio corpo”, reforçou.

Enquanto isso, o idoso deverá passar por audiência de custódia, quando a Justiça avaliará a prisão e decidirá se ele permanecerá detido ou poderá responder ao processo em liberdade.

Fonte: Gazetaweb