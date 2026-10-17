Discussão entre vizinhos termina com idoso morto a tiros e filho baleado em Arapiraca

Um homem identificado como José Vieira da Silva, de 65 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma discussão entre vizinhos no bairro João Paulo II, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O filho da vítima também foi baleado ao tentar defender o pai e precisou ser socorrido para uma unidade de emergência.

De acordo com as informações preliminares, o desentendimento evoluiu para uma luta corporal. Em seguida, o vizinho teria se armado e efetuado os disparos contra as vítimas.

O filho de José Vieira foi atingido no rosto e na perna. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas não teve a identidade divulgada até o momento.

A motivação da discussão ainda não foi esclarecida. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Gazetaweb