Guilherme Lopes anuncia volta do programa Em Pauta à Penedo FM nesta sexta-feira

Após ser eleito deputado estadual com 38.629 votos, Guilherme Lopes (MDB) está de volta aos microfones da Penedo FM. O programa Em Pauta retorna nesta sexta-feira, 16 de outubro, das 7h30 às 10h.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Guilherme anunciou a novidade e perguntou aos seguidores se estavam com saudade do programa. Ele destacou que a atração continuará com muita opinião, informação e, principalmente, participação dos ouvintes.

Vale salientar que devido ao período eleitoral em que Guilherme foi candidato, o mesmo teve que se afastar do seu programa para seguir as regras da justiça eleitoral brasileira.

O Em Pauta, que está no ar há mais de 3 anos, e é apresentado todas as sextas-feiras, das 7h30 às 10h, com transmissão pela Penedo FM e pelo Penedo FM Play, mantendo o contato direto de Guilherme Lopes com a população.

Por Redação