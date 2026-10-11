Agente do Ronda no Bairro é exonerado após ser preso com drogas e armas em Maceió

Agente do Ronda no Bairro é exonerado após ser preso com drogas e armas em Maceió

A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev) exonerou um agente de proximidade do Programa Ronda no Bairro preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (10), no Jardim Petrópolis, em Maceió. A ocorrência envolve suspeitas de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

De acordo com as informações da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de ameaça com arma de fogo durante um desentendimento familiar.

No caminho para o endereço informado, os policiais foram abordados pelo denunciante, que relatou a possível presença de armas e drogas na residência.

Com a autorização do morador para realizar buscas no imóvel, os militares encontraram duas espingardas, seis munições de calibre 12, cerca de 2 kg de crack e aproximadamente 34,6 kg de uma substância semelhante à maconha, além de uma pistola de airsoft.

O material foi apreendido e o agente foi levado à Central de Flagrantes, onde foram adotados os procedimentos legais.

Em nota, a Seprev informou que adotou a medida administrativa de exoneração e ressaltou que a decisão não substitui a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

Fonte: G1/AL