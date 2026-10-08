Óticas Diniz Lança Campanha “Meu Primeiro Diniz” com descontos especiais em Lentes

As Óticas Diniz lançou sua nova campanha publicitária intitulada “Meu Primeiro Diniz”. A ação é voltada para novos clientes e consumidores que buscam renovar seus óculos com condições especiais de pagamento e benefícios exclusivos.

O principal atrativo da campanha é uma promoção no formato de venda casada com benefício direto: ao comprar a armação, o cliente ganha 50% de desconto nas lentes. A iniciativa busca alinhar estética e saúde visual, incentivando o público a investir em armações modernas sem abrir mão da qualidade e do cuidado com a receita oftalmológica.

Com o slogan “Mais que cuidado, um desconto de primeira”, a rede de óticas reforça seu posicionamento de mercado focado no acolhimento e na satisfação do consumidor.

A promoção já está em vigor nas lojas da rede. De acordo com as notas legais do anúncio, o desconto está sujeito às regras do regulamento interno da empresa, e os interessados podem consultar as condições completas diretamente nos pontos de venda ou canais oficiais das Óticas Diniz.

por Redação