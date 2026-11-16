A 16ª edição do Circuito Penedo de Cinema foi encerrada na noite deste domingo, 15, com a exibição do longa-metragem Feito Pipa, produção que representará o Brasil no Oscar 2027, e a premiação dos filmes vencedores nas três mostras competitivas do festival consolidado no cenário do audiovisual brasileiro.

De acordo com divulgação do Circuito Penedo, 89 produções cinematográficas foram exibidas ao longo de uma semana, filmes do circuito comercial e documentários de curta, média e longa metragem, além de produções audiovisuais de animação.

A programação integralmente aberta ao público também contou com oficinas, workshops, intervenções artísticas, feira de artesanato e apresentações musicais.

O curta-metragem A Verona do São Francisco, dirigido pelo ator e diretor Alexandre Barilari, também foi uma das atrações do encerramento do Circuito Penedo de Cinema 2026. Com 24 minutos de duração, a obra inspirada em Shakespeare é resultado da oficina iniciada em 2025 e concluída nesta edição.

Com a participação de vários casais, o filme recria uma das cenas mais famosas do clássico Romeu e Julieta. No ato original, o protagonista ouve sua amada declarar seu amor pela janela do quarto onde ela mora.

Por ser uma cidade rica em casarões com janelas e balcões diversos, Penedo serve como cenário perfeito para recriar a cena dirigida com novas interpretações de jovens casais da cidade.

Outra novidade foi a homenagem ao dramaturgo, roteirista e diretor alagoano Tairone Feitosa, que atuou nas áreas do cinema, teatro, rádio e televisão e faleceu neste ano. A partir de 2027, a Mostra de Cinema Alagoano passará a integrar a programação na categoria competitiva do Circuito Penedo de Cinema, com troféu que celebra a obra de Tairone Feitosa.

“Fechamos mais uma edição do Circuito Penedo de Cinema, assim como todas as anteriores, muito intensa, com diversas atividades e múltiplas linguagens. É uma grande ação, realizada por uma equipe numerosa e que abraça todo esse trabalho. Encerramos mais uma edição, e não deixa de ser cansativo, mas é extremamente gratificante. É muito bom chegar aqui, olhar para trás e perceber que conseguimos realizar aquilo a que nos propusemos. Muito obrigado a todos que contribuíram e até a próxima, na 17ª edição!”, declarou o coordenador-geral do Circuito Penedo de Cinema, Sérgio Onofre.

A 16ª edição do Circuito Penedo de Cinema é uma realização da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult); e do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), com patrocínio da Prefeitura de Penedo, do Sebrae Alagoas, do Instituto de Meio Ambiente (IMA) e apoio cultural do Banco do Nordeste.

Por Secom PMP com divulgação