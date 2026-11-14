Motociclista fica ferida após ser atingida por carro no Jacintinho, em Maceió
Uma motociclista de 50 anos ficou ferida após a moto em que estava ser atingida por um carro na manhã deste sábado (14), no bairro do Jacintinho, em Maceió. O estado de saúde dela não foi informado.
A colisão aconteceu em um trecho da Avenida Leste-Oeste, próximo ao Viaduto União e Força, que liga a Orla Lagunar aos bairros de Mangabeiras e Jatiúca. O acidente deixou o trânsito lento na região.
Com o impacto, a mulher caiu da motocicleta e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A vítima sofreu fraturas na perna e no braço e foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra.
Fonte: G1/AL