Covid-19 volta a subir em Alagoas, aponta Ministério da Saúde

11 de novembro de 2026
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Máscara ainda é uma forma de se prevenir contra a Covid-19. — Foto: Renata Fontoura

Alagoas está entre os 19 estados brasileiros que apresentam tendência de aumento nos casos de Covid-19, segundo levantamento do Ministério da Saúde.

 

O crescimento foi identificado na análise das notificações das últimas seis semanas, até o período de 25 a 31 de outubro.

 

Apesar da alta, os indicadores de atividade da doença ainda são considerados baixos em todas as unidades da Federação.

 

O avanço da doença em Alagoas acende um alerta para a necessidade de manter os cuidados e atualizar a vacinação.

 

Em entrevista a TV Asa Branca Alagoas, o médico infectologista Fernando Maia explicou que o estado costuma registrar aumento da circulação do coronavírus neste período do ano, quando os casos de influenza começam a diminuir.

 

Segundo o especialista, a alternância entre os vírus respiratórios é um comportamento observado nos últimos anos.

 

A influenza costuma predominar entre maio e agosto, enquanto a Covid-19 tende a ganhar força nos meses seguintes.

 

O levantamento do Ministério da Saúde identificou tendência de alta em sete estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Também foram registrados sinais de crescimento nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

 

A análise considera modelos estatísticos que levam em conta atrasos nas notificações e estimam quantos registros ainda podem ser incorporados aos sistemas de vigilância. Por isso, a tendência de alta não significa necessariamente que os casos tenham aumentado em todas as semanas do período.

 

Sintomas e riscos

 

De acordo com o infectologista Fernando Maia, os sintomas mais comuns da Covid-19 incluem dor de garganta, coriza, febre baixa e, em alguns casos, perda temporária do olfato e do paladar.

 

A maioria das pessoas vacinadas desenvolve quadros leves. Já quem não está imunizado tem maior risco de apresentar complicações, como pneumonia e insuficiência respiratória, que podem levar à internação e à morte.

 

O médico também alertou que pessoas infectadas podem transmitir o vírus mesmo sem apresentar sintomas.

 

Por isso, a vacinação é importante não apenas para a proteção individual, mas também para reduzir a circulação do coronavírus e proteger pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pacientes imunocomprometidos.

 

Vacinação anual

 

Fernando Maia explicou que a vacina contra a Covid-19 precisa ser atualizada periodicamente porque o coronavírus sofre mutações.

 

As mudanças podem permitir que novas variantes escapem parcialmente da imunidade adquirida anteriormente.

 

O processo é semelhante ao da vacina contra a gripe, que também precisa ser atualizada anualmente para acompanhar as variações do vírus influenza.

 

A vacinação contra a Covid-19 está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

 

A orientação é procurar uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal e receber a dose indicada.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

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