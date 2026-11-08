Alagoana de 86 anos faz Enem para realizar sonho de cursar Direito e ser delegada

Alagoana de 86 anos faz Enem para realizar sonho de cursar Direito e ser delegada

Aos 86 anos, Sebastiana Firmino dos Santos vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 para tentar realizar um sonho que carrega há décadas: cursar Direito e se tornar delegada.

Natural de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, ela está entre os candidatos que farão as provas neste domingo (8) e no próximo, dia 15 de novembro.

Para tentar conquistar uma vaga na universidade, dona Sebastiana frequenta, desde abril, um cursinho preparatório gratuito da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), em Maceió.

As aulas acontecem três vezes por semana, mas a rotina de estudos continua em casa, inclusive durante a madrugada. “Estudo de manhã, de noite. Às vezes perco o sono, tomo um banho e vou estudar”, contou.

Esta não será a primeira tentativa de Sebastiana. Em 2021, ela passou mal durante a aplicação do Enem e não conseguiu concluir a prova.

Depois, voltou a participar do exame em 2024 e 2025. Na última edição, conseguiu mais de 550 pontos, mesmo estudando sozinha em casa.

Agora, com a preparação oferecida pelo cursinho, espera melhorar o desempenho e conseguir a aprovação no curso que deseja. “Meu objetivo é fazer Direito para ser delegada”, afirmou.

Quem é Sebastiana Firmino dos Santos?

Nascida em São Miguel dos Campos, Sebastiana começou a estudar ainda na infância, no interior de Alagoas. Depois, se mudou para Maceió, onde passou a morar com uma tia para continuar os estudos.

O desejo de chegar à universidade surgiu cedo, mas as dificuldades financeiras e familiares impediram que ela seguisse o caminho que havia planejado. Sebastiana chegou a tentar concluir o magistério, mas não conseguiu.

Mais tarde, recebeu uma bolsa da Secretaria de Educação e fez o curso técnico em Contabilidade. Ao relembrar a formatura, ela conta que não tinha condições de comprar roupas novas e precisou improvisar o que vestir para a cerimônia.

“Fui a formanda mais pobre que tinha no meio. Todo mundo arrumado, de penteado. Eu estava com uma ‘percatinha’ meia lá, meia cá, uma saia que eu mesma fiz e uma blusa ‘do segundo coco’ que cabia dois pescoços”, relembrou.

Apesar das dificuldades e das interrupções nos estudos ao longo da vida, Sebastiana não abandonou o objetivo de conseguir um diploma universitário.

Preparação para o Enem aos 86 anos

Desde abril deste ano, Sebastiana participa das aulas em um cursinho popular de Maceió. Os encontros acontecem nas tardes de terça, quarta e quinta-feira e incluem atividades teóricas e práticas.

A dedicação da estudante chamou a atenção dos professores. Segundo a coordenadora do projeto, Janesmar Cavalcanti, Sebastiana não faltou a nenhuma aula desde que começou a frequentar o cursinho.

“Ela presta muita atenção, anota absolutamente tudo que a gente fala e escreve no quadro. E quando ela é questionada responde com educação e finesse. Nesses meses todos de cursinho, ela nunca faltou a nenhuma aula”, destacou a professora.

Fonte: G1/AL