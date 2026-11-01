Homem é preso em Alagoas suspeito de maus-tratos contra gata conhecida como Camila Regina

1 de novembro de 2026
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Gata Camila Regina — Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) prendeu, na manhã deste sábado (31), um homem investigado por maus-tratos contra a gata conhecida como Camila Regina. A prisão preventiva foi realizada no Sertão alagoano, após a Justiça autorizar o pedido feito pela polícia.

 

A ação foi realizada por equipes da 3ª Delegacia Regional de Polícia (3ª DRP), em Batalha, sob coordenação do delegado Caio Abner. Os policiais foram acionados pela Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal (DCAPA), responsável pela investigação do caso.

 

Segundo a Polícia Civil, o investigado não havia sido localizado em Maceió. Após receber informações de que ele estaria no Sertão do estado, a equipe da 3ª DRP iniciou diligências para encontrá-lo e cumprir o mandado.

 

Após a prisão e a realização dos procedimentos legais, o homem ficou à disposição da Justiça.

 

  

 

Fonte: G1/AL

 

1 de novembro de 2026
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