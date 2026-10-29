Da sala de aula à realização: alunos promovem Sarau Laboratório no Centro Histórico de Penedo Atividade do projeto Do Sonho à Realização transforma conteúdos de produção cultural em experiência prática e convida a comunidade para encontro em 30 de outubro.

Planejar uma atividade cultural exige transformar ideias em decisões, organizar equipes e cuidar de cada etapa da realização. Em Penedo, esse aprendizado ganha forma no 1º Sarau Laboratório “Velho Chico em Verso: Sarau às Margens da História”, que acontecerá no dia 30 de outubro, às 17h30, em frente ao Museu do Paço Imperial.

O encontro constitui a etapa prática do projeto Do Sonho à Realização – Formação Prática em Produção de Eventos Culturais. Durante a formação, os participantes trabalharam conteúdos relacionados a planejamento, cronograma, orçamento, comunicação, cerimonial, logística, acessibilidade e organização de equipes. No sarau, esses conhecimentos se articulam em uma experiência concreta de produção.

A denominação “Sarau Laboratório” expressa a finalidade pedagógica da atividade: criar uma oportunidade para que os alunos vivenciem responsabilidades, enfrentem desafios e compreendam como as diferentes frentes de trabalho se conectam na realização de um evento. O processo envolve tanto a preparação do encontro quanto o cuidado com o público e a avaliação da experiência.

Sob a coordenação de Roanne Andrade, a proposta estimula a autonomia dos participantes e fortalece competências que poderão ser aplicadas em outras iniciativas culturais, comunitárias e profissionais. A realização coletiva também favorece o desenvolvimento da comunicação, da colaboração e da capacidade de solucionar situações próprias da produção cultural.

Com o tema “Velho Chico em Verso: Sarau às Margens da História”, o encontro conecta o exercício formativo à valorização do território. O Rio São Francisco, a memória local e o patrimônio de Penedo são referências para uma experiência que aproxima aprendizado, expressão cultural e participação da comunidade.

O público está convidado a prestigiar essa etapa do projeto e conhecer o resultado do trabalho desenvolvido pelos participantes. Ao reunir formação e realização, o sarau contribui para ampliar experiências e fortalecer a atuação de agentes culturais no município.

Serviço

Evento: 1º Sarau Laboratório “Velho Chico em Verso: Sarau às Margens da História”

Projeto: Do Sonho à Realização – Formação Prática em Produção de Eventos Culturais

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: 17h30

Local: em frente ao Museu do Paço Imperial, Centro Histórico de Penedo/AL

Acesso: aberto ao público

O projeto é realizado com recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult). Conta com apoio da Prefeitura de Penedo, Andrade’s Produções e Eventos e ASTEC.

Fonte: Assessoria