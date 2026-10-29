Da sala de aula à realização: alunos promovem Sarau Laboratório no Centro Histórico de Penedo

Atividade do projeto Do Sonho à Realização transforma conteúdos de produção cultural em experiência prática e convida a comunidade para encontro em 30 de outubro.

29 de outubro de 2026
0 70

Planejar uma atividade cultural exige transformar ideias em decisões, organizar equipes e cuidar de cada etapa da realização. Em Penedo, esse aprendizado ganha forma no 1º Sarau Laboratório “Velho Chico em Verso: Sarau às Margens da História”, que acontecerá no dia 30 de outubro, às 17h30, em frente ao Museu do Paço Imperial.

 

O encontro constitui a etapa prática do projeto Do Sonho à Realização – Formação Prática em Produção de Eventos Culturais. Durante a formação, os participantes trabalharam conteúdos relacionados a planejamento, cronograma, orçamento, comunicação, cerimonial, logística, acessibilidade e organização de equipes. No sarau, esses conhecimentos se articulam em uma experiência concreta de produção.

 

A denominação “Sarau Laboratório” expressa a finalidade pedagógica da atividade: criar uma oportunidade para que os alunos vivenciem responsabilidades, enfrentem desafios e compreendam como as diferentes frentes de trabalho se conectam na realização de um evento. O processo envolve tanto a preparação do encontro quanto o cuidado com o público e a avaliação da experiência.

Sob a coordenação de Roanne Andrade, a proposta estimula a autonomia dos participantes e fortalece competências que poderão ser aplicadas em outras iniciativas culturais, comunitárias e profissionais. A realização coletiva também favorece o desenvolvimento da comunicação, da colaboração e da capacidade de solucionar situações próprias da produção cultural.

 

Com o tema “Velho Chico em Verso: Sarau às Margens da História”, o encontro conecta o exercício formativo à valorização do território. O Rio São Francisco, a memória local e o patrimônio de Penedo são referências para uma experiência que aproxima aprendizado, expressão cultural e participação da comunidade.

 

O público está convidado a prestigiar essa etapa do projeto e conhecer o resultado do trabalho desenvolvido pelos participantes. Ao reunir formação e realização, o sarau contribui para ampliar experiências e fortalecer a atuação de agentes culturais no município.

 

Serviço

Evento: 1º Sarau Laboratório “Velho Chico em Verso: Sarau às Margens da História”
Projeto: Do Sonho à Realização – Formação Prática em Produção de Eventos Culturais
Data: 30 de outubro de 2026
Horário: 17h30
Local: em frente ao Museu do Paço Imperial, Centro Histórico de Penedo/AL
Acesso: aberto ao público

 

O projeto é realizado com recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult). Conta com apoio da Prefeitura de Penedo, Andrade’s Produções e Eventos e ASTEC.

 

 

 

Fonte: Assessoria

29 de outubro de 2026
0 70

Artigos relacionados

Penedo Previdência é 1º lugar em Alagoas e 8º no Brasil em boas práticas de gestão previdenciária

29 de outubro de 2026

Pastora de Penedo defende demissão de trabalhadores por posição política e gera debate

28 de outubro de 2026

Prefeitura de Penedo prepara cemitérios públicos para o Dia de Finados

28 de outubro de 2026

Programa Assistência Com Você atende população do Conjunto Velho Chico 1

28 de outubro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.