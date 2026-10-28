Programa Assistência Com Você atende população do Conjunto Velho Chico 1

A Prefeitura de Penedo rmantém a descentralização do atendimento ao público, com mais uma edição do programa Assistência Com Você, iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) que chegou ao Conjunto Velho Chico 1, situado no Raimundo Marinho, nesta terça-feira, 27.

O ponto de encontro das equipes com a população foi a Praça Antônio Ferreira Melo, espaço revitalizado no governo Inovaçao e Crescimento, ponto de acolhimento escolhido para responder rapidamente às demandas da comunidade local.

O Assistência Com Você atende famílias com políticas públicas fundamentais, aproximando do moradores de serviços como a atualização do Cadastro Único para programas federais, orientações sobre benefícios sociais e encaminhamento para emissão de documentos, inclusive segunda via da certidão de nascimento, tudo de forma gratuita.

O trabalho abrange ações integradas da Prefeitura de Penedo e também das concessionárias de energie elétrica e água em relação à tarifa social, assim como cuidados com a saúde e a autoestima das pessoas, incluindo ações da Secretaria da Mulher e corte de cabelo masculino, garantindo uma cobertura completa no local de moradia das famílias penedenses.

Por Secom PMP