Vereador Marcosuel Tenório solicita reparos na iluminação pública em dois povoados de Penedo

27 de outubro de 2026
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O vereador Marcosuel Tenório Gomes apresentou um pedido oficial para a recomposição da iluminação pública nos povoados Prosperidade e Conrado, localizados na zona rural de Penedo, Alagoas.

 

A iniciativa tem como objetivo cobrar do setor responsável de iluminação pública local. Segundo o parlamentar, a falta de iluminação adequada compromete a visibilidade e prejudica a segurança dos moradores que transitam pelas comunidades no período noturno.

 

O pedido reforça a necessidade de o poder público dar atenção contínua à infraestrutura rural, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar à população. A expectativa é que as equipes técnicas realizem os reparos nos pontos apagados nos próximos dias.

 

 

por Redação

 

27 de outubro de 2026
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