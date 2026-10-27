Vereador Marcosuel Tenório solicita reparos na iluminação pública em dois povoados de Penedo

O vereador Marcosuel Tenório Gomes apresentou um pedido oficial para a recomposição da iluminação pública nos povoados Prosperidade e Conrado, localizados na zona rural de Penedo, Alagoas.

A iniciativa tem como objetivo cobrar do setor responsável de iluminação pública local. Segundo o parlamentar, a falta de iluminação adequada compromete a visibilidade e prejudica a segurança dos moradores que transitam pelas comunidades no período noturno.

O pedido reforça a necessidade de o poder público dar atenção contínua à infraestrutura rural, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar à população. A expectativa é que as equipes técnicas realizem os reparos nos pontos apagados nos próximos dias.

por Redação