Prefeitura de Penedo garante ônibus gratuitos das 6h às 22h neste domingo (25)

A população de Penedo contará com transporte coletivo gratuito neste domingo, 25 de outubro, quando os brasileiros voltarão às urnas para escolher o presidente da República. A Prefeitura de Penedo disponibilizará ônibus da linha circular, sem cobrança de passagem, das 6h às 22h.

Os veículos circularão de hora em hora, percorrendo a cidade e oferecendo aos moradores uma alternativa gratuita de deslocamento durante o dia da votação.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos locais de votação, especialmente para quem depende do transporte coletivo, contribuindo para que os cidadãos possam exercer seu direito ao voto.

O prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância da medida para garantir a participação dos penedenses no processo democrático.

“Determinei que os ônibus sejam gratuitos para que a população penedense possa exercer o seu direito à democracia e votar para presidente”, afirmou o gestor.

A gratuidade segue as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral para o transporte público nos dias de votação, assegurando o atendimento à população sem qualquer distinção ou vinculação à preferência política dos passageiros.

Serviço

Data: domingo, 25 de outubro

Horário: das 6h às 22h

Transporte: ônibus da linha circular

Frequência: de hora em hora

Valor da passagem: gratuito

Com a oferta do serviço, a Prefeitura de Penedo reforça a importância do acesso ao transporte público e do exercício da cidadania, garantindo condições de mobilidade para a população durante as eleições.

Fonte: SECOM/PMP