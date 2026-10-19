FEMUPE 2026 transforma Penedo em polo da diversidade cultural com João Bosco, Boi Garantido e Antônio Nóbrega

A charmosa cidade histórica de Penedo prepara-se para vivenciar mais um grande evento cultural, com a realização do Festival de Música de Penedo (FEMUPE) entre os dias 22 e 24 de outubro.

Em sua 18ª edição, o festival que tem apoio da Prefeitura de Penedo mantém seu caráter pedagógico, com diversas oficinas e atividades acadêmicas, programação totalmente aberta ao público, inclusive nas apresentações das grandes atrações do festival em 2026.

A turnê que comemora os 80 anos do cantor e compositor João Bosco chega em Penedo na noite da próxima sexta-feira, 23. Acompanhado por Guto Wirtti, o ícone da MPB se apresenta a partir das 21 horas, no Centro de Convenções, graças ao projeto Sesc Apresenta, parceiro do FEMUPE.

Ainda na sexta, 23, o vibrante Boi Garantido, vindo diretamente de Parintins (Amazonas), faz sua estreia em Penedo. A partir das 14 horas, o Theatro Sete de Setembro abre as portas para o musical infantil PartiuParintins – A história do Boi-Bumbá. A apresentação especial do Boi Garantido é direcionada para estudantes da rede pública e terá ainda o Coco Alagoano para Crianças, com Mestre Verdelinho e convidados.

Às 19 horas, o Boi Garantido faz a Noite Amazônica em Penedo, com participação da Batucada Unidos do Bairro – tradicional grupo cultural penedense – e do Boi Furacão de Penedo, no Largo da Igreja de São Gonçalo Garcia.

O versátil brincante pernambucano Antônio Nóbrega participa da abertura oficial do FEMUPE 2026. O renomado músico, dançarino, ator, cantor, pesquisador e diretor sobe ao palco do Theatro Sete de Setembro na noite de quinta-feira, 22, local onde ele apresenta a palestra especial “A Cultura Nativa Brasileira” a partir das 11 horas do primeiro dia do Festival de Música de Penedo.

Totalmente gratuito e aberto ao público, o Femupe democratiza o acesso a espetáculos de alta qualidade e fortalece a economia criativa local, transformando Penedo, mais uma vez, no coração pulsante da música do Brasil.

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O Festival de Música de Penedo (Femupe) é uma realização da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), executado por meio do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe) e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc).

O evento é fruto da união institucional com o Sesc Alagoas, Prefeitura de Penedo, Banco do Nordeste, Conasa Águas do Sertão, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (Astec), Sebrae Alagoas, Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo e outros parceiros.

Por Secom PMP com divulgação FEMUPE