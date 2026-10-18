Multidão lota avenida Cândido Toledo para celebrar vitória de Guilherme Lopes em Penedo

18 de outubro de 2026
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A avenida Cândido Toledo ficou tomada por uma multidão na noite deste sábado (17), durante a Festa da Vitória do deputado estadual eleito Guilherme Lopes (MDB). O evento, realizado em frente à Rádio Penedo FM, reuniu apoiadores em uma grande comemoração pela conquista de uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas.

 

 

Ao som de Ruan Matos, Rafinha, O Bom de Verdade, Heytor, O Boyzinho, e Andrey Oliveira, o público lotou a avenida e transformou a noite em uma celebração marcada pela música e pela participação popular.

 

 

Um dos momentos de destaque foi o contato direto de Guilherme Lopes com os apoiadores. Durante a festa, o deputado eleito recebeu demonstrações de carinho, posou para inúmeras fotografias, distribuiu abraços e cumprimentou as pessoas que se aproximavam para celebrar sua eleição.

 

 

A comemoração aconteceu poucos dias após Guilherme conquistar 38.629 votos em Alagoas, sendo 15.567 somente em Penedo, resultado que estabeleceu um recorde de votação para deputado estadual no município.

 

 

 

por Redação

 

18 de outubro de 2026
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