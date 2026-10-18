Multidão lota avenida Cândido Toledo para celebrar vitória de Guilherme Lopes em Penedo

A avenida Cândido Toledo ficou tomada por uma multidão na noite deste sábado (17), durante a Festa da Vitória do deputado estadual eleito Guilherme Lopes (MDB). O evento, realizado em frente à Rádio Penedo FM, reuniu apoiadores em uma grande comemoração pela conquista de uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Ao som de Ruan Matos, Rafinha, O Bom de Verdade, Heytor, O Boyzinho, e Andrey Oliveira, o público lotou a avenida e transformou a noite em uma celebração marcada pela música e pela participação popular.

Um dos momentos de destaque foi o contato direto de Guilherme Lopes com os apoiadores. Durante a festa, o deputado eleito recebeu demonstrações de carinho, posou para inúmeras fotografias, distribuiu abraços e cumprimentou as pessoas que se aproximavam para celebrar sua eleição.

A comemoração aconteceu poucos dias após Guilherme conquistar 38.629 votos em Alagoas, sendo 15.567 somente em Penedo, resultado que estabeleceu um recorde de votação para deputado estadual no município.

por Redação