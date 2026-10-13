Força política de Ronaldo Lopes coloca seus candidatos em primeiro lugar em todas as disputas em Penedo
O resultado das eleições de 2026 confirmou a força política do prefeito Ronaldo Lopes (MDB) em Penedo. Todos os seus candidatos conquistaram posições de liderança nas disputas para governador, senador, deputado federal e deputado estadual, demonstrando nas urnas o peso eleitoral do grupo comandado pelo gestor municipal.
Em Penedo, na disputa pelo Senado, Arthur Lira (PP) foi o mais votado em Penedo, com 19.630 votos, enquanto Renan Calheiros (MDB), também apoiado por Ronaldo, garantiu a segunda colocação, com 16.461 votos. Para o Governo de Alagoas, Renan Filho (MDB) liderou com 17.515 votos, superando JHC por uma diferença de 5.103 votos.
Na corrida para deputado federal, Luciano Amaral (PSD) também conquistou o primeiro lugar, recebendo 5.037 votos no município.
Guilherme Lopes conquista votação histórica
Outro resultado expressivo foi a eleição de Guilherme Lopes (MDB) para deputado estadual, com 15.567 votos em Penedo, a maior votação já registrada por um candidato ao cargo no município ribeirinho. Guilherme venceu em todos os locais de votação da cidade e conquistou 38.629 votos em todo o estado, garantindo uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas.
Resultado reforça liderança política de Ronaldo Lopes
O desempenho nas urnas evidencia o alcance político de Ronaldo Lopes, que conseguiu reunir candidatos de diferentes partidos e conquistar as primeiras colocações nas principais disputas eleitorais em Penedo.
Por Redação