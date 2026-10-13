Força política de Ronaldo Lopes coloca seus candidatos em primeiro lugar em todas as disputas em Penedo

Força política de Ronaldo Lopes coloca seus candidatos em primeiro lugar em todas as disputas em Penedo

O resultado das eleições de 2026 confirmou a força política do prefeito Ronaldo Lopes (MDB) em Penedo. Todos os seus candidatos conquistaram posições de liderança nas disputas para governador, senador, deputado federal e deputado estadual, demonstrando nas urnas o peso eleitoral do grupo comandado pelo gestor municipal.

Em Penedo, na disputa pelo Senado, Arthur Lira (PP) foi o mais votado em Penedo, com 19.630 votos, enquanto Renan Calheiros (MDB), também apoiado por Ronaldo, garantiu a segunda colocação, com 16.461 votos. Para o Governo de Alagoas, Renan Filho (MDB) liderou com 17.515 votos, superando JHC por uma diferença de 5.103 votos.

Na corrida para deputado federal, Luciano Amaral (PSD) também conquistou o primeiro lugar, recebendo 5.037 votos no município.

Guilherme Lopes conquista votação histórica

Outro resultado expressivo foi a eleição de Guilherme Lopes (MDB) para deputado estadual, com 15.567 votos em Penedo, a maior votação já registrada por um candidato ao cargo no município ribeirinho. Guilherme venceu em todos os locais de votação da cidade e conquistou 38.629 votos em todo o estado, garantindo uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Resultado reforça liderança política de Ronaldo Lopes

O desempenho nas urnas evidencia o alcance político de Ronaldo Lopes, que conseguiu reunir candidatos de diferentes partidos e conquistar as primeiras colocações nas principais disputas eleitorais em Penedo.

Por Redação