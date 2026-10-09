Mãe é presa suspeita de maus-tratos e de facilitar abuso sexual de filhas em Maceió
Uma mãe foi presa, nesta sexta-feira (9), suspeita de permitir e facilitar o abuso sexual da filhas no Benedito Bentes, em Maceió. A mulher tem filhas de 14, 11 e 9 anos e, segundo a polícia, pelo menos duas sofriam abusos sexuais.
De acordo com a Polícia Civil, o companheiro da mãe das vítimas, investigado por cometer os abusos, está foragido. A polícia realiza buscas para tentar localizar e capturar o suspeito. Um aparelho celular foi apreendido.
As investigações policiais informaram que além da conivência com os abusos, a mãe também é suspeita de cometer maus-tratos, pois obrigava as filhas a pedir esmolas nas ruas e que só retornassem para casa após arrecadar um valor mínimo estipulado por ela.
A delegada Talita Aquino informou que a prisão aconteceu após familiares realizarem um Boletim de Ocorrência (B.O), e que uma das vítimas confirmou o que estava acontecendo.
Talita disse ainda que, caso as vítimas não conseguissem o dinheiro, seriam punidas. A polícia investiga também se os crimes eram motivados por uma dependência financeira ou afetiva entre a suspeita e o companheiro dela.
Com a prisão da mãe, as vítimas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar e, depois, serão encaminhadas para a casa de um parente. A mãe e as meninas ainda serão ouvidas.
Fonte: G1/AL