Mãe é presa suspeita de maus-tratos e de facilitar abuso sexual de filhas em Maceió

9 de outubro de 2026
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Ascom PC-AL

Uma mãe foi presa, nesta sexta-feira (9), suspeita de permitir e facilitar o abuso sexual da filhas no Benedito Bentes, em Maceió. A mulher tem filhas de 14, 11 e 9 anos e, segundo a polícia, pelo menos duas sofriam abusos sexuais.

 

De acordo com a Polícia Civil, o companheiro da mãe das vítimas, investigado por cometer os abusos, está foragido. A polícia realiza buscas para tentar localizar e capturar o suspeito. Um aparelho celular foi apreendido.

 

As investigações policiais informaram que além da conivência com os abusos, a mãe também é suspeita de cometer maus-tratos, pois obrigava as filhas a pedir esmolas nas ruas e que só retornassem para casa após arrecadar um valor mínimo estipulado por ela.

 

A delegada Talita Aquino informou que a prisão aconteceu após familiares realizarem um Boletim de Ocorrência (B.O), e que uma das vítimas confirmou o que estava acontecendo.

 

Talita disse ainda que, caso as vítimas não conseguissem o dinheiro, seriam punidas. A polícia investiga também se os crimes eram motivados por uma dependência financeira ou afetiva entre a suspeita e o companheiro dela.

 

Com a prisão da mãe, as vítimas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar e, depois, serão encaminhadas para a casa de um parente. A mãe e as meninas ainda serão ouvidas.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

9 de outubro de 2026
0 47

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