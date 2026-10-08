Caravana Verger promoveu oficinas para estudantes das redes municipal, estadual e federal em Penedo

Além da exposição com 80 fotografias de Pierre Verger e da programação cultural que movimentou Penedo durante dez dias, a Caravana Verger também levou oficinas para estudantes das redes municipal, estadual e federal de ensino. As atividades foram conduzidas por arte-educadores penedenses e aproximaram os alunos da fotografia, das artes, da cultura popular e das tradições locais.

Entre as oficinas realizadas estiveram A Importância do Registro, com Dão Pêdu; Corpo-Rio: Encantaria e Contação da Beira, com Allê O’Santo; Cores do Velho Chico: Histórias e Tradições de Penedo através da Pintura em Pratos de Barro, com Alana Rodrigues; Fotografia e Manipulação com IA, com Sam Alves; e Brincar, Sentir e Pertencer: Vivências Culturais e Ludicidade no Cuidado e na Educação, com Lívia Andrade.

Criatividade, memória e registro

Para Roberto Lemos, o Dão Pêdu, uma das oficinas trabalhou a importância do registro e da preservação da memória a partir de experiências práticas com os estudantes. “Na oficina, utilizei a Caixola, um projeto criativo que materializa em uma caixa vermelha a criatividade humana, e levei para as salas de aula a discussão sobre os elementos do passado e sua importância para a construção do futuro. Os alunos também puderam manusear uma câmera profissional e registrar a própria atividade. Depois, saímos em um ônibus escolar para conhecer pontos importantes da cidade, utilizando também imagens de drone”, relata. Segundo ele, a proposta recebeu retornos positivos dos estudantes e das escolas, unindo criatividade, prática e aprendizado.

A Caravana Verger teve início em Penedo no dia 24 de setembro e encerrou sua programação no dia 04 de outubro, reunindo exposição, oficinas, apresentações culturais e atrações musicais. A passagem pelo município integrou um circuito que percorre 18 cidades brasileiras, levando o trabalho de Pierre Verger e ações de incentivo às artes e à cultura popular. O fotógrafo francês esteve em Penedo entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950, período em que registrou cenas do cotidiano e manifestações culturais de diferentes cidades do interior do Brasil.

A Caravana Verger é uma realização da Fundação Pierre Verger e Acervo da Laje, com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Cultural, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. E conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC