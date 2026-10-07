Turista de MG é preso suspeito de agredir e tentar jogar namorada pela janela

Turista de MG é preso suspeito de agredir e tentar jogar namorada pela janela

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (6), suspeito de agredir a namorada e tentar jogá-la pela janela de um hotel localizado em Cruz das Almas, em Maceió. O casal de turistas é natural de Minas Gerais. O nome do suspeito não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que as agressões começaram após o casal discutir dentro do quarto do hotel, que fica à beira-mar. A mulher é natural de Três Marias e o homem de Ribeirão das Neves.

Segundo ela, o suspeito começou a agredi-la fisicamente e tentou jogá-la da janela do quarto. A mulher pediu socorro, e os funcionários do hotel conseguiram conter o suspeito.

O casal foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) 1, no bairro Mangabeiras, em Maceió. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: G1/AL