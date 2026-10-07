Turista de MG é preso suspeito de agredir e tentar jogar namorada pela janela

7 de outubro de 2026
0 76
Suspeito foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher — Foto: Ascom/Polícia Civil

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (6), suspeito de agredir a namorada e tentar jogá-la pela janela de um hotel localizado em Cruz das Almas, em Maceió. O casal de turistas é natural de Minas Gerais. O nome do suspeito não foi informado.

 

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que as agressões começaram após o casal discutir dentro do quarto do hotel, que fica à beira-mar. A mulher é natural de Três Marias e o homem de Ribeirão das Neves.

 

Segundo ela, o suspeito começou a agredi-la fisicamente e tentou jogá-la da janela do quarto. A mulher pediu socorro, e os funcionários do hotel conseguiram conter o suspeito.

 

O casal foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) 1, no bairro Mangabeiras, em Maceió. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa, com base na Lei Maria da Penha.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

7 de outubro de 2026
0 76

Artigos relacionados

Polícia resgata 11 pessoas de clínica de reabilitação e prende proprietário na Santa Amélia

8 de outubro de 2026

Caravana Verger promoveu oficinas para estudantes das redes municipal, estadual e federal em Penedo

8 de outubro de 2026

JHC (PSDB) é eleito governador de Alagoas

4 de outubro de 2026

Ar-condicionado pega fogo dentro de sala de aula em escola de Arapiraca

3 de outubro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.