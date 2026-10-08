Flávio recebe apoio formal do Podemos na disputa pelo 2º turno

8 de outubro de 2026
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O partido Podemos formalizou, nesta quinta-feira (8/10), o apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio foi feito no QG de campanha do candidato, localizado no Lago Sul, em Brasília.

 

Flávio Bolsonaro agradeceu o apoio do Podemos e afirmou que a união “não é uma carta em branco, é um livro que vai ser escrita”.

 

Federação União-PP

 

Nessa quarta-feira (7/10), o União Brasil, PP e o Novo também oficializaram o apoio a Flávio Bolsonaro. O senador agradeceu a aliança com os partidos, pelos quais já passou, e destacou sua liderança nas urnas no primeiro turno das eleições presidenciais.

“[Quero] Agradecer a esse apoio formal aqui da federação, União e Progressistas, inclusive dois partidos pelos quais já passei. Então, eu me sinto muito, muito em casa”, ressaltou Flávio.

Fonte: Metrópoles

8 de outubro de 2026
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