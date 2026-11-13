Ciclone no Brasil: entenda fenômeno e possibilidade de atingir o país nos próximos dias

Ciclone no Brasil: entenda fenômeno e possibilidade de atingir o país nos próximos dias

A possibilidade de formação de ciclones extratropicais no entorno do Brasil chamou a atenção nos últimos dias, diante de previsões de chuva intensa, ventos fortes e temporais. No entanto, segundo a MetSul Meteorologia, não há previsão de que um ciclone extratropical se forme no país ou próximo ao território brasileiro nos próximos dias.

Em publicação nesta sexta-feira (13), a empresa de meteorologia esclareceu que parte das notícias divulgadas sobre o fenômeno apresenta um cenário diferente do indicado pelos modelos meteorológicos analisados pela equipe. Segundo a MetSul, o único ciclone apontado pelas projeções deve se formar na Patagônia, região localizada no extremo sul da América do Sul, apenas na metade da próxima semana.

O sistema, conforme a análise, é comum naquela região e, na maioria das vezes, não provoca impactos relevantes no território brasileiro.

Apesar da ausência de previsão de um ciclone próximo ao país, duas áreas de baixa pressão atmosférica devem influenciar as condições do tempo nos próximos dias. A primeira deve atuar sobre a Região Sul durante o fim de semana, com possibilidade de chuva nos três estados e temporais isolados. A segunda deve atingir o Sudeste, favorecendo a ocorrência de instabilidades.

Entenda nesta reportagem:

O que é um ciclone extratropical?

Qual é a previsão do tempo para os próximos dias?

Ciclone pode atingir o Brasil?

O que é um ciclone extratropical?

Os ciclones são sistemas atmosféricos caracterizados por uma área de baixa pressão, em torno da qual os ventos circulam. No Hemisfério Sul, essa circulação ocorre no sentido horário.

Os ciclones extratropicais se formam, principalmente, em latitudes médias, associados ao encontro de massas de ar com características diferentes, como as massas de ar quente e frio. Esses sistemas podem provocar mudanças nas condições meteorológicas, com chuva, ventania e queda nas temperaturas.

Entretanto, nem toda área de baixa pressão atmosférica representa a formação de um ciclone extratropical. Para que o sistema seja classificado dessa maneira, é necessário que apresente uma estrutura mais profunda e organizada, com circulação de ventos característica.

Qual é a previsão do tempo para os próximos dias?

Embora não haja previsão de um ciclone extratropical próximo ao Brasil, a atuação de áreas de baixa pressão deve favorecer a ocorrência de chuva em diferentes regiões.

No Sul, a primeira área de baixa pressão deve provocar instabilidades durante o fim de semana, com pancadas de chuva nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há possibilidade de temporais isolados.

Já no Sudeste, outro sistema deve contribuir para o aumento da instabilidade, com possibilidade de chuva em diferentes localidades.

De acordo com uma análise da MetSul publicada na quinta-feira (12), os maiores volumes de precipitação previstos para os próximos dez dias devem se concentrar nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Em partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 150 e 200 milímetros.

Em Goiás, a previsão também aponta volumes expressivos, com possibilidade de acumulados próximos ou superiores a 200 milímetros em alguns pontos. Na Bahia, no sul do Maranhão, no Piauí e no interior de Pernambuco, os volumes podem variar entre 100 e 150 milímetros, chegando a 200 milímetros isoladamente.

No Sul, por outro lado, a chuva deve ocorrer de maneira irregular, com maior possibilidade de precipitação entre os dias 18 e 22 de novembro, quando uma frente fria poderá avançar pela região.

Ciclone pode atingir o Brasil?

Até esta sexta-feira (13), a avaliação divulgada pela MetSul é de que não há previsão de formação de ciclone extratropical no Brasil ou nas proximidades do território nacional nos próximos dias.

A empresa ressalta que a ocorrência de áreas de baixa pressão não significa, necessariamente, a formação de ciclones ou a chegada de ventos de grande intensidade ao país.

Assim, mesmo com a possibilidade de chuva e temporais em diferentes estados, é importante diferenciar os fenômenos meteorológicos e acompanhar as atualizações das previsões do tempo.

Fonte: Itatiaia