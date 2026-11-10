Circuito Penedo de Cinema 2026 é aberto com exibição do filme Precisamos Falar e presença das atrizes Hermila Guedes e Mayana Neiva

O longa-metragem estrelado por Marjorie Estiano, Alexandre Nero, Hermila Guedes e Emílio de Mello abriu a programação do 16º Circuito Penedo de Cinema na noite desta segunda-feira, 09.

Na plateia do Cine Penedo, as atrizes Hermila Guedes e Mayana Neiva prestigiaram a sessão, ao lado do público que tem acesso gratuito a toda a programação do evento.

“Tô muito feliz de estar aqui, não conheço a cidade, é a primeira vez que eu estou nesse circuito e vim apresentar um filme que vocês vão ver com a mesma expectativa que eu”, disse Hermila antes da projeção de Precisamos Falar. “Eu ainda não vi, embora ele esteja nos cinemas e em algumas mostras, mas não pude acompanhar porque estava trabalhando”, disse a atriz sobre o filme do dirigido por Pedro Waddington e Rebeca Diniz.

“Eu acho que esse filme traz um debate interessante sobre a família, sobre o papel da instituição família na sociedade brasileira. Eu faço a Amanda e estou super feliz de dividir esse momento com vocês. Acho que a gente precisa de público mesmo pra ver os nossos filmes, a gente não quer ver filmes somente nas plataformas, né? É importante estar com o calor das pessoas e eu acho maravilhoso poder dividir esse momento do filme nessa mostra”, ressaltou Hermila Guedes.

Mayana Neiva também tem um trabalho incluído no Circuito Penedo de Cinema 2026, mas atuando por trás das câmeras. Ela dirigiu o curta-metragem Onde Eu Começo?, documentário autobiográfico inserido na Mostra Identidade, Memória e Territórios, programação reservada para a tarde de quarta-feira, 11, no Cine Penedo.

O idealizador e coordenador-geral do evento, Sérgio Onofre, agradeceu aos parceiros institucionais do circuito realizado pela Universidade Federal de Alagoas, destacando o Sebrae Alagoas e a Prefeitura de Penedo, de forma especial.

“Eu digo todo o ano que se não fossem por esses parceiros, esse evento não aconteceria. A universidade é a provocadora do processo, mas sem a ajuda, o empenho e a participação efetiva, financeira das parcerias, a gente não conseguiria garantir um evento desse porte”, afirmou Onofre, fazendo um agradecimento especial aos servidores da Ufal e ao deputado Paulão, que destina recurso de emenda parlamentar para o circuito há três anos consecutivos.

Representando o prefeito Ronaldo Lopes, o secretário municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, fez as honras da casa. “Será uma semana inteira com muitas oficinas, debates, encontros e claro, mostras de cinema, muito filme para todo mundo e tudo isso está começando hoje (segunda-feira, 09). Além do Festival Brasileiro de Cinema, o circuito Penedo tem mostra de cinema ambiental, mostra infantil, mostra universitária e, pela primeira vez, também teremos a mostra indígena. E assim, Penedo vai se consolidando, cada vez mais, como a capital criativa de Alagoas e quero aproveitar para convidar todos vocês para contemplar essa programação maravilhosa”.

Jair Galvão frisou a condição de Penedo como integrante da rede mundial de Cidades Criativas da Unesco, na categoria cinema, sendo a única de Alagoas entre as 15 brasileiras vencedoras no processo feito por meio de edital lançado a cada dois anos.

Consolidada no meio cinematográfico por concentrar serviços essenciais para a produção de filmes de qualquer natureza, Penedo atrai investimentos e gera emprego e renda por meio desse setor da economia criativa.

Para Domício Silva, representantes do Sebrae Alagoas, “são eventos como esse que a gente tem que apoiar, e, como o professor Sérgio falou, de transformar cada vez mais Penedo nesse roteiro cultural porque a gente entende que prestigiar, fortalecer a economia criativa, você leva junto muitos pequenos empreendedores que movem esse estado, que movem o Brasil. Então são eventos de grande importância para nossa cultura, para o resgate histórico dessa cidade e nós estaremos sempre apoiando iniciativas como essa aqui no nosso estado, contribuído dentro das nossas possibilidades”.

Confira aqui a programação completa do 16º Circuito Penedo de Cinema

A 16ª edição do Circuito Penedo de Cinema é realizada pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal); pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS) e pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult).

O evento conta ainda com o patrocínio da Prefeitura de Penedo, do Sebrae Alagoas, do Instituto de Meio Ambiente (IMA) e apoio cultural do Banco do Nordeste.

Para mais informações, acesse @circuitopenedo no Instagram e no Facebook.

Por Secom PMP