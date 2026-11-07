Operação prende seis mulheres e apreende quase R$ 14 mil em Palmeira

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de seis mulheres e na apreensão de drogas e R$ 13.793 em dinheiro vivo, nessa quinta-feira (5), em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. Batizada de Operação Alto Seguro, a ação teve como foco o combate ao tráfico de entorpecentes e a atuação de grupos envolvidos com a comercialização de drogas no município.

A ofensiva contou com a participação da Polícia Civil de Alagoas (PCAL), Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM). Durante as diligências, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios.

Do total de mulheres presas, cinco foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A sexta suspeita foi presa por favorecimento real, crime relacionado à prestação de auxílio para assegurar o proveito ou a impunidade de uma infração penal.

Durante as buscas nos endereços investigados, os policiais encontraram quantidades de maconha, crack e cocaína. Também foram apreendidos R$ 13.793 em espécie, distribuídos em notas de pequeno valor, característica que, segundo a investigação, pode estar associada à comercialização de entorpecentes.

A operação contou com policiais civis que atuam em Palmeira dos Índios, sob a coordenação dos delegados Artur Garrido, da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc); Alexandre Cerqueira e Rosivaldo Vilar, da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP); João Paulo Canuto, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); e Mario Jorge, do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Pela Polícia Militar, participaram equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e do Canil do 3º BPM, além de agentes da Guarda Civil Municipal de Palmeira dos Índios.

A Operação Alto Seguro faz parte das ações conjuntas das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e reforçar o enfrentamento à criminalidade em Palmeira dos Índios.

Fonte: Gazetaweb