Operação prende seis mulheres e apreende quase R$ 14 mil em Palmeira

7 de novembro de 2026
0 67

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de seis mulheres e na apreensão de drogas e R$ 13.793 em dinheiro vivo, nessa quinta-feira (5), em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. Batizada de Operação Alto Seguro, a ação teve como foco o combate ao tráfico de entorpecentes e a atuação de grupos envolvidos com a comercialização de drogas no município.

 

A ofensiva contou com a participação da Polícia Civil de Alagoas (PCAL), Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM). Durante as diligências, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios.

 

Do total de mulheres presas, cinco foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A sexta suspeita foi presa por favorecimento real, crime relacionado à prestação de auxílio para assegurar o proveito ou a impunidade de uma infração penal.

 

Durante as buscas nos endereços investigados, os policiais encontraram quantidades de maconha, crack e cocaína. Também foram apreendidos R$ 13.793 em espécie, distribuídos em notas de pequeno valor, característica que, segundo a investigação, pode estar associada à comercialização de entorpecentes.

 

A operação contou com policiais civis que atuam em Palmeira dos Índios, sob a coordenação dos delegados Artur Garrido, da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc); Alexandre Cerqueira e Rosivaldo Vilar, da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP); João Paulo Canuto, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); e Mario Jorge, do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

 

Pela Polícia Militar, participaram equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e do Canil do 3º BPM, além de agentes da Guarda Civil Municipal de Palmeira dos Índios.

 

A Operação Alto Seguro faz parte das ações conjuntas das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e reforçar o enfrentamento à criminalidade em Palmeira dos Índios.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

7 de novembro de 2026
0 67

Artigos relacionados

Mulher é presa vendendo drogas em festa de chácara em Arapiraca

9 de novembro de 2026

Alagoana de 86 anos faz Enem para realizar sonho de cursar Direito e ser delegada

8 de novembro de 2026

Três homens são presos suspeitos de envolvimento em estupro de jovem

2 de novembro de 2026

Homem é preso em Alagoas suspeito de maus-tratos contra gata conhecida como Camila Regina

1 de novembro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.