Kim Catedral e Miguel Gama são as atrações do Projeto Seis & Meia em Penedo

Kim Catedral e Miguel Gama são as atrações do Projeto Seis & Meia em Penedo

O Projeto Seis & Meia traz para Penedo os talentos do músico Kim, nome artístico de Joaquim Cezar Motta, mais conhecido como ‘Kim da banda Catedral’, um dos principais nomes da música romântica e do pop rock cristão brasileiro.

A apresentação única acontece no próximo domingo, 11 de outubro, no Theatro Sete de Setembro, com abertura do artista penedense Miguel Gama, pontualmente às 18h30.

Os dois artistas atuam em carreira solo, Miguel iniciando seu trabalho, inclusive com músicas próprias, entre elas a composição ‘Terrina do Bem’, homenagem a Penedo selecionada no FEMUPE e apresentada durante a FliPenedo 2025.

Já o repertório do vocalista conhecido em todo Brasil por seu trabalho na banda Catedral reúne sucessos que marcaram gerações – inclusive os sucessos como Quem Disse que o Amor Pode Acabar e Amo Mais Você -, releituras acústicas e composições autorais, em um formato intimista de voz e violão.

Além de cantor, Kim também atua como produtor musical, arranjador, letrista, psicólogo e poeta. Em 2006, lançou o livro Sobre Muitas Coisas. Ao longo de sua carreira, acumula 13 trabalhos gravados e mais de 600 mil CDs vendidos, além de dois discos de ouro pelos álbuns Simplesmente Kim e Coração Aberto.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, clicando aqui, ou comprando no Galpão Zureta, situado no Centro Histórico de Penedo, na Rua Dâmaso do Monte, próximo da Igreja das Correntes.

O Projeto Seis & Meia é uma realização de Sue Chamusca Arte e Assessoria, correalização da Prefeitura de Penedo e Instituto CasaDelas, com apoio do Galpão Zureta.

SERVIÇO

Projeto Seis & Meia

Local: Theatro Sete de Setembro

Dia 11 de outubro (domingo)

Atração nacional: Kim Catedral

Atração Local: Miguel Gama

Abertura do teatro: 17h30

Início das apresentações: 18h30

Indicação etária: livre para todas as idades

Ingressos: Inteira: R$ 100,00

Ingresso solidário: R$ 60,00 + 1 kg de alimento não perecível

Meia-entrada: R$ 50,00

Vendas: Galpão Zureta – Centro Histórico

Link de vendas: https://ingressodigital.com/evento/21921/projeto-seis-&-meia-kim-catedral-miguel-gama

Observações: Conforme Lei Federal 12.933/2013, a venda de meia-entrada é limitada a 40% do total de ingressos. Direito a meia-entrada: estudantes, professores, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência. Imprescindível levar 1 kg de alimento na compra de ingresso solidário.

Por Secom PMP com divulgação