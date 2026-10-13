Mais Saúde e Dignidade: Prefeitura de Penedo elimina lançamento de águas servidas e melhora qualidade de vida da população

Mais Saúde e Dignidade: Prefeitura de Penedo elimina lançamento de águas servidas e melhora qualidade de vida da população

Em cada bairro de Penedo, a prefeitura avança com obras que melhoram a qualidade de vida da população, seja em parceria com o Governo de Alagoas ou através de investimentos próprios, executados por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

A pasta administrada pelo engenheiro civil Ivo Costa atua em diferentes localidades, canteiros de obras que estão eliminando o lançamento de águas servidas das ruas da cidade, com mais melhorias que geram bem estar para a população.

As equipes da SEMSP estão resolvendo esse problema na Rua do Arame, localizada no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), e também no Loteamento São José, comunidade situada na parte alta da cidade.

A eliminação do lançamento das águas vindas de pias e lavanderias, em vias públicas, representa uma medida crucial de saúde pública. O acúmulo e o fluxo contínuo dessas águas nas ruas criam o ambiente perfeito para a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Nós estamos fazendo uma canalização nova na Rua do Arame, com tubulação de 150 milímetros (mm), resolvendo o problema desse esgoto a céu aberto naquela localidade do Barro Vermelho. Já fizemos a metade desse trecho, estamos executando a outra parte agora e no prazo de duas a três semanas, finalizaremos esse serviço”, informa Ivo Costa.

O secretário municipal de Serviços Públicos também comentou sobre os trabalhos no Conjunto São José.

“Além de resolver essa questão do lançamento de águas servidas que geram muitos problemas para os moradores, a gente está fazendo a pavimentação nova, em concreto armado, colocando meio-fio, fazendo a canalização das águas servidas e dando o direcionamento correto para as águas, finalizando depois com as calçadas, incluindo acessibilidade para cadeirantes. Então isso também é investimento em mobilidade e saúde pública gerada através dessa obra”, destaca Ivo Costa.

Em estágio mais avançado, a Secretaria de Serviços Públicos corrige um problema no bairro Raimundo Marinho, entre os conjuntos Mata Atlântica e Vale Marituba, onde duas caixas de captação e a tubulação foram instaladas, resolvendo o acúmulo de água servida, serviço em fase final de conclusão.

Resolvendo problemas ignorados por seus antecessores, o prefeito Ronaldo Lopes honra o mandato concedido pelo povo e mantém o trabalho que melhora a qualidade da população, especialmente das localidades que mais precisam do poder público.

“Esse é o nosso compromisso, desde o primeiro dia em que assumi a administração do município, em janeiro de 2021. Nós trabalhamos para tornar a vida do povo de Penedo melhor, junto com toda a minha equipe, secretários, servidores, o nosso vice Valdinho Monteiro, com apoio da Câmara de Vereadores, garantindo um presente e um futuro melhor para todas as famílias penedenses”, afirma Ronaldo Lopes.

Por Secom PMP com assessoria SEMSP