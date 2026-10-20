Ministro da Pesca anuncia investimentos para Alagoas durante agenda em Penedo

Cumprindo agenda em Alagoas, o ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araujo, esteve em Penedo nesta segunda-feira, 19, onde se reuniu com lideranças do setor, presidentes de colônias de pescadores, pescadores artesanais e autoridades.

O encontro realizado no Cine Penedo também contou com a participação de representantes da Prefeitura de Penedo, estudantes e professores da unidade local da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Na pauta, investimentos e discussões voltados ao desenvolvimento da pesca e da aquicultura no estado. O ministro mais jovem do Brasil é engenheiro de pesca formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e anunciou investimentos destinados à unidade Penedo da Ufal, com foco no curso de Engenharia de Pesca.

“Estamos aqui em Penedo para falar das políticas públicas da pesca e da aquicultura. Quando falamos da construção dessas políticas, obviamente, o estado de Alagoas não ficou de fora. Foram mais de R$ 7 milhões investidos na Universidade Federal de Alagoas. Quando trazemos esse olhar para Penedo, a unidade da universidade no município recebeu R$ 1 milhão, com projetos estratégicos para fortalecer e desenvolver a pesca e a aquicultura alagoanas, além de contribuir para a revisão das normas de ordenamento e para o impulsionamento da aquicultura brasileira”, destacou o ministro Édipo Araujo.

O investimento global anunciado para a Universidade Federal de Alagoas é de aproximadamente R$ 7 milhões, dos quais R$ 1 milhão para a unidade de Penedo. Desse montante, R$ 499 mil serão aplicados na estruturação e modernização dos laboratórios de aquicultura do curso de Engenharia de Pesca, além da implantação de uma unidade demonstrativa didática voltada à formação de estudantes e à capacitação de aquicultores familiares.

Com a iniciativa, o governo federal busca fortalecer a infraestrutura acadêmica e científica, melhorar as condições de ensino e pesquisa e ampliar as oportunidades de capacitação técnica em aquicultura para estudantes e produtores familiares. Outro aporte, no valor de R$ 500 mil, será destinado ao desenvolvimento de estudos técnicos e à realização de consultas participativas com pescadores artesanais e representantes do setor pesqueiro ao longo da Bacia do Rio São Francisco.

O vice-prefeito de Penedo e secretário municipal de Desenvolvimento Agrícola (Semdagro), Valdinho Monteiro, representou o prefeito Ronaldo Lopes na agenda.

“Recebemos o ministro Édipo Araujo e discutimos vários assuntos relacionados ao setor, como o fortalecimento da pesca artesanal em nosso município, além da piscicultura e da aquicultura. Penedo possui uma indústria de beneficiamento de pescado, e podemos ampliar essa produção com os investimentos anunciados para a universidade, especialmente nas áreas de pesquisa e infraestrutura dos laboratórios. Foi um evento muito importante para nossos piscicultores e pescadores artesanais. Uma agenda relevante para o setor, pelo qual trabalhamos muito para promover melhorias, fortalecer as atividades e contribuir para a geração de renda da nossa população”, concluiu.

Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, Alagoas recebeu, até outubro de 2026, mais de R$ 100 milhões em investimentos destinados a diferentes áreas da pesca e da aquicultura. Os recursos incluem ações de pesquisa, seguro-defeso, aquisição de equipamentos e fortalecimento do setor produtivo.

“A gente não constrói políticas públicas sem grandes parceiros, sem dados, sem estudos e sem a ciência. Essa parceria vai além do contato com a universidade e também envolve o alinhamento com os municípios e o estado. Isso fica muito claro em Alagoas. Para que possamos avançar e construir políticas públicas eficientes, precisamos contar com boas parcerias”, afirmou o ministro.

Por Secom PMP