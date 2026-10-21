Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos após buscá-la em escola em Maceió

21 de outubro de 2026
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Padrasto foi preso suspeito de estuprar o enteado em Maceió — Foto: Divulgação

Um homem foi preso, na noite de terça-feira (20), suspeito de estuprar uma criança de nove anos no bairro Benedito Bentes, em Maceió. Segundo a delegada Talita Aquino, o suspeito fazia parte do núcleo familiar da vítima e teria cometido o abuso após buscá-la na escola, aproveitando-se da ausência da mãe.

 

Inicialmente, a informação era de que o suspeito seria o padrasto da criança. No entanto, a delegada esclareceu que o homem é padrasto do padrasto da vítima.

 

De acordo com a delegada, o suspeito havia sido encarregado de buscar a criança na escola e levá-la para casa, no Conjunto Vale Bentes. O abuso teria ocorrido quando os dois estavam sozinhos na residência.

 

Segundo o relato da vítima, o homem teria esfregado suas partes íntimas na criança e obrigado o menino a tocar nas partes íntimas dele.

 

A delegada informou ainda que a criança tentou entrar em contato com a mãe após o ocorrido.

 

O menino contou à mãe sobre o abuso, e ela procurou a polícia para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.).

 

Os policiais foram até a residência e prenderam o suspeito, que precisou ser algemado. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

21 de outubro de 2026
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