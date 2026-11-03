Prefeitura de Penedo inicia Campanha de Vacinação Antirrábica com atendimento no antigo SESP
O gato Milk foi o primeiro animal vacinado na abertura da Campanha de Vacinação Antirrábica de Penedo, iniciada nesta terça-feira (03), no ponto fixo instalado no Laboratório de Endemias, setor da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) localizado no no antigo SESP.
Até quinta-feira, 05, a imunização de cães e gatos em Penedo continua no antigo SESP, das 7h às 13h. No mesmo local, também está sendo realizado o cadastramento de residências que atendam aos critérios para solicitar a visita de uma equipe volante. O atendimento domiciliar é destinado a residências com quatro ou mais animais, cães bravos ou de difícil manejo e tutores idosos ou com mobilidade reduzida que tenham dificuldade para levar seus animais até um ponto de vacinação.
A veterinária Gabriela Gonçalves reforça que a vacina é segura e que a ocorrência de efeitos colaterais é muito pequena. “A vacina antirrábica é segura e a incidência de efeitos colaterais é muito pequena. É muito importante que os tutores levem seus animais para vacinar pois a raiva é uma doença grave que pode acometer tanto os animais quanto os seres humanos. A vacinação é a principal forma de prevenção e uma medida essencial para proteger a saúde de todos”, destacou.
Na sexta-feira (06), a equipe estará na entrada do Conjunto Jardim América, popularmente chamado de Buriti, das 7h às 13h, exclusivamente para vacinação. Nesse ponto, não haverá cadastramento para atendimento volante.
Dia D terá 15 pontos de vacinação
A mobilização ganha reforço no sábado (07), com a realização do Dia D da campanha. Das 7h às 17h, serão disponibilizados 15 pontos de vacinação em diferentes localidades do município, facilitando o acesso dos tutores.
Confira os locais de atendimento:
- PSF Santo Antônio
- Quadra da Escola Gabino Besouro
- Quadra da Escola Irmã Jolenta
- Praça em frente ao Sindspem
- Anexo do PSF Oiteiro
- PSF Cohab
- PSF Vila Matias
- PSF Rosete Andrade
- PSF São José
- PSF José Edileno
- Praça do Conjunto Mata Atlântica
- Antiga Escola Barão de Penedo
- PSF Gabriel 04
- Praça Santa Luzia
- Estacionamento da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto
A Prefeitura reforça o convite para que os tutores aproveitem os dias de atendimento e mantenham a vacinação dos seus animais em dia. Proteger cães e gatos contra a raiva também é cuidar da saúde de toda a população.
Por Assessoria SMS