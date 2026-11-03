Prefeitura de Penedo inicia Campanha de Vacinação Antirrábica com atendimento no antigo SESP

3 de novembro de 2026
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Gabriela Flores

O gato Milk foi o primeiro animal vacinado na abertura da Campanha de Vacinação Antirrábica de Penedo, iniciada nesta terça-feira (03), no ponto fixo instalado no Laboratório de Endemias, setor da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) localizado no no antigo SESP.

 

Até quinta-feira, 05, a imunização de cães e gatos em Penedo continua no antigo SESP, das 7h às 13h. No mesmo local, também está sendo realizado o cadastramento de residências que atendam aos critérios para solicitar a visita de uma equipe volante. O atendimento domiciliar é destinado a residências com quatro ou mais animais, cães bravos ou de difícil manejo e tutores idosos ou com mobilidade reduzida que tenham dificuldade para levar seus animais até um ponto de vacinação.

 

A veterinária Gabriela Gonçalves reforça que a vacina é segura e que a ocorrência de efeitos colaterais é muito pequena. “A vacina antirrábica é segura e a incidência de efeitos colaterais é muito pequena. É muito importante que os tutores levem seus animais para vacinar pois a raiva é uma doença grave que pode acometer tanto os animais quanto os seres humanos. A vacinação é a principal forma de prevenção e uma medida essencial para proteger a saúde de todos”, destacou.

 

Na sexta-feira (06), a equipe estará na entrada do Conjunto Jardim América, popularmente chamado de Buriti, das 7h às 13h, exclusivamente para vacinação. Nesse ponto, não haverá cadastramento para atendimento volante.

 

Dia D terá 15 pontos de vacinação

 

A mobilização ganha reforço no sábado (07), com a realização do Dia D da campanha. Das 7h às 17h, serão disponibilizados 15 pontos de vacinação em diferentes localidades do município, facilitando o acesso dos tutores.

 

Confira os locais de atendimento:

 

  • PSF Santo Antônio
  • Quadra da Escola Gabino Besouro
  • Quadra da Escola Irmã Jolenta
  • Praça em frente ao Sindspem
  • Anexo do PSF Oiteiro
  • PSF Cohab
  • PSF Vila Matias
  • PSF Rosete Andrade
  • PSF São José
  • PSF José Edileno
  • Praça do Conjunto Mata Atlântica
  • Antiga Escola Barão de Penedo
  • PSF Gabriel 04
  • Praça Santa Luzia
  • Estacionamento da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto

 

A Prefeitura reforça o convite para que os tutores aproveitem os dias de atendimento e mantenham a vacinação dos seus animais em dia. Proteger cães e gatos contra a raiva também é cuidar da saúde de toda a população.

 

 

 

Por Assessoria SMS

 

3 de novembro de 2026
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