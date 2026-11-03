Prefeitura de Penedo inicia Campanha de Vacinação Antirrábica com atendimento no antigo SESP

O gato Milk foi o primeiro animal vacinado na abertura da Campanha de Vacinação Antirrábica de Penedo, iniciada nesta terça-feira (03), no ponto fixo instalado no Laboratório de Endemias, setor da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) localizado no no antigo SESP.

Até quinta-feira, 05, a imunização de cães e gatos em Penedo continua no antigo SESP, das 7h às 13h. No mesmo local, também está sendo realizado o cadastramento de residências que atendam aos critérios para solicitar a visita de uma equipe volante. O atendimento domiciliar é destinado a residências com quatro ou mais animais, cães bravos ou de difícil manejo e tutores idosos ou com mobilidade reduzida que tenham dificuldade para levar seus animais até um ponto de vacinação.

A veterinária Gabriela Gonçalves reforça que a vacina é segura e que a ocorrência de efeitos colaterais é muito pequena. “A vacina antirrábica é segura e a incidência de efeitos colaterais é muito pequena. É muito importante que os tutores levem seus animais para vacinar pois a raiva é uma doença grave que pode acometer tanto os animais quanto os seres humanos. A vacinação é a principal forma de prevenção e uma medida essencial para proteger a saúde de todos”, destacou.

Na sexta-feira (06), a equipe estará na entrada do Conjunto Jardim América, popularmente chamado de Buriti, das 7h às 13h, exclusivamente para vacinação. Nesse ponto, não haverá cadastramento para atendimento volante.

Dia D terá 15 pontos de vacinação

A mobilização ganha reforço no sábado (07), com a realização do Dia D da campanha. Das 7h às 17h, serão disponibilizados 15 pontos de vacinação em diferentes localidades do município, facilitando o acesso dos tutores.

Confira os locais de atendimento:

PSF Santo Antônio

Quadra da Escola Gabino Besouro

Quadra da Escola Irmã Jolenta

Praça em frente ao Sindspem

Anexo do PSF Oiteiro

PSF Cohab

PSF Vila Matias

PSF Rosete Andrade

PSF São José

PSF José Edileno

Praça do Conjunto Mata Atlântica

Antiga Escola Barão de Penedo

PSF Gabriel 04

Praça Santa Luzia

Estacionamento da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto

A Prefeitura reforça o convite para que os tutores aproveitem os dias de atendimento e mantenham a vacinação dos seus animais em dia. Proteger cães e gatos contra a raiva também é cuidar da saúde de toda a população.

Por Assessoria SMS