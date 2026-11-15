CRB empata com o Ceará, fica fora dos playoffs e segue na Série B em 2027: 1 a 1

CRB empata com o Ceará, fica fora dos playoffs e segue na Série B em 2027: 1 a 1

Sábado de decisão no Estádio Rei Pelé. O principal palco do futebol alagoano pode ser cenário da continuidade do sonho do acesso do CRB. O Galo enfrenta o Ceará neste sábado (14), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

As equipes vivem situações distintas na competição. O CRB ocupa a sexta colocação, com 58 pontos, e depende de uma vitória para garantir a permanência no grupo dos seis primeiros e avançar aos playoffs. Em caso de empate ou derrota, o Galo precisará torcer por resultados iguais ou piores de Goiás e Atlético-GO, que também disputam uma vaga no mata-mata.

O único cenário em que o CRB pode vencer e, ainda assim, ficar fora dos playoffs ocorre se o Goiás conquistar uma vitória por uma diferença de nove gols ou mais, desde que o resultado do Galo não altere essa margem no saldo de gols. Por exemplo, se o Regatas vencer o Ceará por 1 a 0, o Goiás precisará golear o Sport por pelo menos 10 a 0 para ultrapassá-lo no critério de desempate.

O Ceará também chega à última rodada sob pressão, mas depende apenas do próprio resultado para permanecer na Série B. Na 16ª colocação, com 43 pontos, o Vozão precisa de um empate para garantir a permanência na competição. Se perder, terá de torcer para que o Avaí não vença o América-MG fora de casa.

Escalações

CRB – Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Reverson; Patrick de Lucca, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.

Ceará – Richard; Júlio César, Éder, Luiz Otávio e Rafael Ramos; Richardson, Vinícius Zanocelo e João Gabriel; Enzo Lodovico, Saulo Mineiro e Melk. Técnico: Anderson Batatais.

Fonte: Gazetaweb