Diniz Friday: Óticas Diniz lançam campanha de Black Friday com descontos de até 70%

As Óticas Diniz abriram oficialmente a temporada de Black Friday com a chegada da “Diniz Friday”. Sob o conceito “Tá na moda comprar barato”, a maior rede de franquias de óticas do país promete movimentar o mercado com descontos que variam de 5% a 70%, permitindo que os consumidores unam o cuidado com a saúde visual às últimas tendências de moda por preços muito mais acessíveis.

A campanha acontece de 1º a 30 de novembro de 2026, oferecendo um mês inteiro de oportunidades para quem deseja renovar o visual ou adquirir novos óculos.

O que entra na promoção?

As ofertas desta edição foram desenhadas especificamente para o segmento de acessórios e estilo, com condições aplicáveis a:

Os descontos são válidos para armações de óculos de grau e óculos de sol participantes.

Lentes oftálmicas e lentes de contato não participam da promoção.

Os descontos não são cumulativos com outras promoções ou condições comerciais.

Para facilitar a experiência do cliente, todos os produtos elegíveis estarão devidamente identificados nas peças, nos balcões ou em vitrines específicas dentro das lojas.

Em Penedo, as Óticas Diniz fica localizada na Praça Largo de Fátima, Santa Luiza, na parte alta.

Instagram: https://www.instagram.com/oticasdiniz.penedo/

por Redação