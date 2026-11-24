Nordestes” leva a Libras ao palco do Theatro Sete de Setembro e encerra projeto de dança em Penedo Com entrada gratuita, espetáculo marca a conclusão do projeto Dançando em Libras nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 19h

Ministério da Cultura, TAG e Restinga Cia de Dança apresentam *“Nordestes”*, espetáculo que leva ao palco do Theatro Sete de Setembro, em Penedo, o trabalho desenvolvido ao longo do projeto *Dançando em Libras*. A apresentação acontece nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 19h, com entrada gratuita, e convida o público a descobrir, no encontro entre as danças populares e a Língua Brasileira de Sinais (Libras), diferentes maneiras de contar e reconhecer o Nordeste.

O plural do título dá o tom do espetáculo. Há muitos Nordestes nas paisagens que mudam do litoral ao sertão, nos ritmos que embalam as festas e nas histórias de quem vive na região. A montagem traz essa diversidade para o corpo de quem dança. Em cena, os sinais da Libras fazem parte da própria coreografia. O movimento das mãos, a expressão do rosto e os passos compõem, juntos, o que se conta ao público.

O espetáculo nasceu de um percurso de formação que reuniu pessoas surdas, ouvintes e pessoas com deficiência em torno do forró, do samba, do frevo e do aprendizado da Libras. Nas aulas, aprender um ritmo envolveu também aprender a olhar para o outro, perceber o tempo de quem dança ao lado e encontrar formas de se comunicar. É essa experiência compartilhada que chega ao Theatro na noite de encerramento.

O projeto Dançando em Libras conta com o patrocínio da TAG, por meio da Lei Rouanet, e é uma realização da Restinga Cia de Dança, da Educani, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil.

Espetáculo “Nordestes” :Culminância do projeto Dançando em Libras

Data e horário : Quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 19h

Local | Theatro Sete de Setembro, Penedo (AL)

Entrada : Gratuita

Acessibilidade : Libras, audiodescrição e acesso para pessoas em cadeira de rodas

por divulgação