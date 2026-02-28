CRB atropela o ASA no jogo de ida, com dois gols de Mikael e um de Douglas Baggio: 3×0

O CRB saiu na frente!!! Em campo pela grande final do Campeonato Alagoano pelo quinto ano consecutivo, CRB e ASA se enfrentaram no jogo de ida, na tarde deste sábado (28), e o Galo levou a melhor – bem melhor -, pois venceu o adversário por 3 a 0. O duelo foi disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Os gols do CRB foram de Mikael, um em cada tempo (foi o 12º gol dele com a camisa regatiana); e de Douglas Baggio, cobrando pênalti, na segunda etapa. E, com o resultado, o Galo fica bem perto do penta, pois jogará podendo perder por dois gols de diferença no duelo de volta, que será no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, no sábado (dia 7). E o ASA terá de vencer por 4 gols para ser campeão. Ou vencer por 3 gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

Fonte: Gazetaweb

Foto: Marcus Vinicius