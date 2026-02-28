CRB atropela o ASA no jogo de ida, com dois gols de Mikael e um de Douglas Baggio: 3×0

28 de fevereiro de 2026
0 70

O CRB saiu na frente!!! Em campo pela grande final do Campeonato Alagoano pelo quinto ano consecutivo, CRB e ASA se enfrentaram no jogo de ida, na tarde deste sábado (28), e o Galo levou a melhor – bem melhor -, pois venceu o adversário por 3 a 0. O duelo foi disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Os gols do CRB foram de Mikael, um em cada tempo (foi o 12º gol dele com a camisa regatiana); e de Douglas Baggio, cobrando pênalti, na segunda etapa. E, com o resultado, o Galo fica bem perto do penta, pois jogará podendo perder por dois gols de diferença no duelo de volta, que será no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, no sábado (dia 7). E o ASA terá de vencer por 4 gols para ser campeão. Ou vencer por 3 gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

 

Fonte: Gazetaweb

Foto: Marcus Vinicius

 

28 de fevereiro de 2026
0 70

Artigos relacionados

Prefeitura de Penedo lança o Programa Cresce Criativo para fortalecer a economia criativa

27 de fevereiro de 2026

Experiência, qualidade e confiança marcam a atuação da Óticas Diniz em Penedo

26 de fevereiro de 2026

Programa Assistência Com Você atende famílias das Vilas Primavera, Santa Clara e São Francisco

25 de fevereiro de 2026

Vereadora Raquel Tavares cobra revisão de documentos para pacientes oncológicos atendidos fora do município

25 de fevereiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo