Secretaria de Cultura de Penedo disponibiliza número de WhatsApp para atendimento

15 de junho de 2026
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Para facilitar o atendimento e ampliar a comunicação com o penedense que busca informações sobre a Secretaria Municipal Cultura, Lazer e Juventude (Semclej), a pasta desde a última semana passou a contar com número de atendimento pelo WhastApp (82) 99175-0680.

 

O WhatsApp da Cultura é atendimento humano que vai buscar tirar todas as dúvidas durante o horário de trabalho, de segunda à sexta, das 08h às 13h30.

 

“A nossa intenção em criar um número de contato da Secretaria de Cultura é para oferecer um atendimento personalizado àqueles que têm dúvidas quanto aos pedidos de apoio, quanto as inscrições de aditais e em também em relação aos acompanhamentos dos processos. Além de ofícios, protocolo em processos, no protocolo geral, para que possa acompanhar os pedidos e os processos que foram abertos e tirar dúvidas. De uma maneira geral, quanto às atividades realizadas pela pasta”, explicou a secretária de Cultura, TereSa Machado.

 

O número de contato via WhatsApp Secretaria Municipal Cultura, Lazer e Juventude (Semclej) é o (82) 99175-0680 e já está em pleno funcionamento desde a semana passada, com atendimento de segunda à sexta, das 08h às 13h30. O novo canal vai facilitar o acesso da população às informações, orientações e acompanhamento das ações culturais do município.

 

 

Fonte: SECOM/PMP

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