Prefeitura participa de celebração pelos 20 anos da Ufal Penedo

1 de outubro de 2026
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A Prefeitura de Penedo participou da programação especial que celebra os 20 anos da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no município. A solenidade aconteceu no Cine Penedo e contou com a participação do chefe de Gabinete, Pedro Soares; do secretário de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), Jair Galvão; e do superintendente de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), Marcos Muniz.

 

A programação reuniu a comunidade acadêmica, autoridades, instituições parceiras, egressos e a população em geral. A noite teve início com a apresentação da Banda Fanfarra da Escola Estadual Dr. Alcides Andrade e, em seguida, foi realizada a solenidade comemorativa, dedicada à trajetória da universidade em Penedo e à sua contribuição para a educação superior, a cultura e o desenvolvimento regional.

 

Pedro Soares, chefe de Gabinete, representou o prefeito Ronaldo Lopes na ocasião. Para ele, os 20 anos da Ufal em Penedo representam duas décadas de transformação para o município, com a consolidação do ensino superior público, a valorização dos talentos locais e novos caminhos para o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade.

 

“Celebrar esses 20 anos é reconhecer uma verdadeira transformação em Penedo. A Ufal trouxe oportunidades para que nossos jovens possam permanecer na cidade, se qualificar e contribuir com o desenvolvimento da própria região. Ao mesmo tempo, fortaleceu a cultura, movimentou a economia e consolidou Penedo como uma cidade universitária”, disse Pedro Soares.

 

Durante a celebração, o professor Sérgio Onofre também destacou o anúncio de um novo curso na Unidade Penedo. A partir de 2027, a Ufal passará a ofertar o curso de Tecnologia em Produção Audiovisual, ampliando a formação acadêmica na cidade e fortalecendo Penedo como referência cultural no Estado.

 

Encerrando a programação, o público acompanhou uma apresentação musical de Elaine Kundera, artista e estudante do curso de Turismo da Ufal Penedo.

 

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

 

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