Ronaldo Lopes avança e Penedo fica perto de ganhar mais 130 casas do Minha Casa, Minha Vida

Ronaldo Lopes avança e Penedo fica perto de ganhar mais 130 casas do Minha Casa, Minha Vida

Penedo está cada vez mais perto de ampliar o número de moradias populares destinadas às famílias de baixa renda. Nesta quarta-feira, 30 de setembro, o prefeito Ronaldo Lopes participou, em Maceió, de uma reunião na Caixa Econômica Federal para tratar dos últimos encaminhamentos relacionados à construção de mais 130 casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

O novo empreendimento receberá o nome de Conjunto Habitacional José Cravo Silva e será construído em uma área próxima aos residenciais Odijas Gomes de Souza e Milton de Britto Machado, ampliando o núcleo habitacional que está sendo implantado naquela região do município.

A reunião contou com a participação do prefeito Ronaldo Lopes, da secretária municipal de Infraestrutura de Penedo, Amanda Lima, de representantes da Caixa Econômica Federal, do diretor do Ministério das Cidades, além dos engenheiros responsáveis pelo projeto e representantes da empresa encarregada da execução da obra.

O encontro teve como foco o andamento dos procedimentos necessários para que o empreendimento avance para uma das etapas mais aguardadas: a assinatura da ordem de serviço para o início da construção das 130 novas unidades.

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já providenciou a documentação necessária relacionada ao empreendimento. Neste momento, resta a conclusão do registro dos imóveis junto à Secretaria do Patrimônio da União, a SPU.

Com essa etapa finalizada, o processo poderá seguir para a assinatura da ordem de serviço e, posteriormente, para o início das obras.

Mais moradias populares em Penedo

As 130 unidades do Conjunto José Cravo Silva se somam aos investimentos habitacionais que já estão em andamento no município por meio do Minha Casa, Minha Vida.

A gestão Inovação e Crescimento já realizou a implantação de novos residenciais destinados à população de baixa renda, incluindo os conjuntos Odijas Gomes de Souza e Milton Machado. Em 2026, o município também realizou processo de inscrição para 397 unidades habitacionais distribuídas entre três residenciais.

A inclusão das 130 novas casas representa mais uma etapa da expansão habitacional no município. O novo empreendimento já havia sido anunciado no final de 2025.

Fonte: SECOM/PMP