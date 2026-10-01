Secretário Ivo Costa reúne quase mil pessoas em Penedo para anunciar apoio à candidatura de Guilherme Lopes

Secretário Ivo Costa reúne quase mil pessoas em Penedo para anunciar apoio à candidatura de Guilherme Lopes

O cenário político de Penedo ganhou mais um capítulo movimentado nesta quarta-feira (30). O vereador licenciado e atual secretário municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa, promoveu um grande ato político que reuniu quase 1 mil pessoas no espaço de eventos Botanniê. O objetivo central do encontro foi o anúncio oficial de seu apoio à candidatura de Guilherme Lopes para deputado estadual nas eleições legislativas em Alagoas.

O evento contou com a participação de várias lideranças políticas locais e da região, consolidando a força do grupo político e demonstrando o capital político do secretário.

A força da liderança local

Atualmente afastado do cargo de vereador para comandar a Secretaria de Serviços Públicos de Penedo, Ivo Costa aproveitou a oportunidade para reforçar sua capacidade de articulação. A expressiva presença de público vindo de diversos pontos do município evidenciou o prestígio e o alcance de sua liderança junto à comunidade penedense.

Em seu discurso, Ivo Costa enfatizou o quanto o município necessita recuperar o protagonismo na política estadual. O secretário destacou a importância estratégica de Penedo voltar a ter um deputado estadual legítimo na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE). Segundo ele, contar com um representante direto da região é fundamental para a conquista de novos investimentos, obras estruturantes e melhorias estruturais para o povo ribeirinho.

Com o avanço do calendário eleitoral, o evento liderado por Ivo Costa insere-se como um marco importante na campanha de Guilherme Lopes, que segue pavimentando alianças de peso no Baixo São Francisco.

Por Redação