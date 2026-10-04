JHC (PSDB) é eleito governador de Alagoas

JHC (PSDB) foi eleito governador de Alagoas neste domingo (4). Às 21h38, com 98,28% das seções apuradas, o candidato tinha 52,09% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vice-governadora eleita é Célia Rocha (PSDB).

Segundo colocado, Renan Filho (MDB) tinha 47,48% dos votos válidos. Ao todo, foram 1.677.723 votos válidos. Os votos brancos somaram 55.113 (2,90%) e os nulos, 165.895 (8,74%).

Lenilda Luna (UP) teve 0,38% dos votos válidos, enquanto Márcio Jambo (Democrata) recebeu 0,05%.

A eleição para o governo de Alagoas foi marcada por uma disputa apertada entre JHC (PSDB) e Renan Filho (MDB), cenário que se repetiu nas pesquisas Quaest divulgadas pelo g1 ao longo da campanha.

Nos levantamentos, os dois apareceram tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Na última pesquisa, divulgada no sábado (3), véspera do primeiro turno, Renan Filho tinha 50% dos votos válidos e JHC, 49%.

A entrada de JHC na disputa também foi marcada por indefinição. Ele deixou a Prefeitura de Maceió para ficar apto a concorrer nas eleições, mas demorou a confirmar publicamente qual cargo disputaria. JHC também não compareceu à convenção partidária que definiu os nomes da chapa, e a candidatura ao governo só foi formalizada na reta final do prazo para registro.

JHC concorreu pela coligação “Alagoas Gigante”, tendo a ex-prefeita de Arapiraca Célia Rocha (PSDB) como candidata a vice-governadora. Renan Filho, por sua vez, tentou retornar ao Palácio República dos Palmares quatro anos depois de deixar o governo para disputar o Senado.

Além dos dois, concorreram ao governo Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata).

Na campanha, JHC apresentou propostas como a criação de uma lista única para consultas e exames do Sistema Único de Saúde (SUS), a ampliação do programa Saúde da Gente para o estado, a criação de uma terceira macrorregião de saúde e a expansão da Estratégia Saúde da Família.

Na segurança pública, prometeu contratar 3.500 policiais militares e ampliar o funcionamento de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Também apresentou propostas como o Banco da Mulher, o Aluguel Maria da Penha e a construção de creches chamadas de “Gigantinhos”.

Na área de mobilidade, uma das principais propostas apresentadas durante a campanha foi a implantação de um sistema de BRT na Região Metropolitana de Maceió.

Quem é JHC

João Henrique Holanda Caldas, conhecido como JHC, nasceu em Maceió em 22 de julho de 1987. Advogado, chegou à eleição de 2026 aos 39 anos.

A trajetória política de JHC começou na Assembleia Legislativa de Alagoas. Depois, foi eleito deputado federal e exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados, a partir de 2015.

Em 2020, deixou a Câmara após ser eleito prefeito de Maceió. JHC venceu a disputa municipal no segundo turno e assumiu a prefeitura em janeiro de 2021.

Quatro anos depois, foi reeleito prefeito da capital no primeiro turno. Em abril de 2026, deixou o cargo antes do fim do segundo mandato para disputar o governo de Alagoas.

Na eleição estadual, concorreu pelo PSDB, com o número 45, tendo Célia Rocha como candidata a vice.

Da Prefeitura de Maceió para o governo

A vitória leva JHC pela primeira vez ao comando do governo de Alagoas após mais de cinco anos à frente da Prefeitura de Maceió.

O resultado também amplia a trajetória política iniciada no Legislativo. Antes de comandar a capital, JHC passou pela Assembleia Legislativa e pela Câmara dos Deputados.

A disputa de 2026 colocou frente a frente dois políticos que comandaram os principais Executivos do estado nos últimos anos. De um lado, JHC, que administrou Maceió entre 2021 e abril de 2026. Do outro, Renan Filho, governador de Alagoas entre 2015 e 2022.

JHC disputou a eleição pela coligação “Alagoas Gigante”, formada pela Federação PSDB/Cidadania e partidos aliados. Sua candidata a vice, Célia Rocha, já exerceu mandatos como prefeita de Arapiraca.

Fonte: G1/AL