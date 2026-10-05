Guilherme Lopes é eleito deputado estadual e resgata força política de Penedo

O candidato Guilherme Lopes (MDB) foi oficialmente eleito deputado estadual por Alagoas nas eleições do último domingo, 4 de outubro de 2026. O resultado consolidou um projeto político construído nos últimos anos e devolveu ao município de Penedo e à região do Baixo São Francisco uma representação direta na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE).

A apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que o engenheiro civil de 37 anos obteve 38.629 votos (2,14% do total de votos válidos). Com isso, ele garantiu uma das 15 cadeiras conquistadas pelo MDB, partido que obteve a maior bancada do Legislativo alagoano para o próximo mandato.

Evolução nas urnas e base eleitoral

Filho do atual prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, Guilherme Lopes já havia disputado uma vaga na ALE nas eleições de 2022. Naquela ocasião, alcançou 23.395 votos e terminou o pleito na condição de suplente.

O amadurecimento e a forte mobilização regional ampliaram o seu capital político. A campanha de 2026 teve como principal bandeira a recuperação do espaço político de Penedo e das cidades circunvizinhas.

Por Redação