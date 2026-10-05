Ufal abre seleção para monitores do Circuito Penedo de Cinema 2026

5 de outubro de 2026
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O evento será realizado entre os dias 9 e 15 de novembro. - Foto: Divulgação

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) publicou o edital para a seleção de estudantes interessados em atuar como monitores no Circuito Penedo de Cinema 2026. Ao todo, são ofertadas 37 vagas para estudantes de Comunicação do Campus Maceió e de diferentes cursos presenciais da Unidade Penedo da Ufal.

 

Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no edital, publicado nesta segunda-feira (05). As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 deste mês por meio dos formulários indicados no perfil oficial do Circuito Penedo de Cinema no Instagram, @circuitopenedo e no edital através do endereço: https://editais.ufal.br/politica-cultural/selecao-de-estudantes-para-atuarem-como-monitores-as-voluntarios-as-no-circuito-penedo-de-cinema

 

O evento será realizado entre os dias 9 e 15 de novembro. Os estudantes selecionados receberão auxílio no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será pago após a realização do evento, mediante a confirmação da participação integral nas atividades de monitoria.

 

Além das vagas para monitores, até 12 estudantes poderão ser designados para atuar como coordenadores de equipe. Nessa função, os selecionados poderão receber auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Também serão oferecidos alimentação e hospedagem aos estudantes residentes em Maceió.

 

Os interessados devem consultar o edital para conferir os requisitos, critérios de seleção, documentação necessária e demais informações sobre a participação. O documento pode ser consultado por meio dos canais oficiais do Circuito Penedo de Cinema.

 

Sobre o Circuito

 

O Circuito Penedo de Cinema acontece entre os dias 9 e 15 de novembro e é realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult-AL), e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS).

 

 

 

Fonte: Assessoria

 

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