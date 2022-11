Orla de Penedo terá iluminação com LED, rede de fios embutida e nova calçada

O Prefeito Ronaldo Lopes realiza mais uma obra que melhora a qualidade de vida da população de Penedo, trabalho que acrescenta mais beleza aos atrativos turísticos da cidade.

O investimento iniciado na orla ribeirinha vai melhorar a iluminação do passeio e da via pública, com toda a fiação embutida e novo piso para o calçadão no trecho entre o porto das balsas e o acesso à estrada Euclides Idalino, nas imediações da sede da SMTT.

A instalação do projeto da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (Sipe) já está sendo feita com recursos da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) que devolvem ao povo R$ 252.098,44 (duzentos e cinquenta e dois mil, noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) pagos na tarifa de energia.

“Nós estamos substituindo toda a rede desse trecho, com toda fiação embutidas para 60 postes com lâmpadas de LED, inclusive três torres com refletores no porto das balsas”, informa Ricardo Araújo, gestor da Sipe que acompanha pessoalmente o passo a passo do mais recente avanço do programa Penedo Mais Iluminada.

“Nós vamos fazer uma iluminação moderna, totalmente nova, toda de LED, desde o início do cais até a rampa da balsa, e nos acessos para nossas áreas de eventos. Também vamos fazer a calçada com piso intertravado, colocar bancos e plantar árvores, embutindo a fiação para deixar nossa orla muito mais bonita”, acrescenta o Prefeito Ronaldo Lopes sobre a obra que é mais um marco no desenvolvimento de Penedo.

Fonte: Secom PMP