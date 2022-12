Comandante do 11º BPM ressalta segurança para Festa de Bom Jesus de Penedo

A estrutura da arena de shows da Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo já está sendo montada, espaço visitado pelo comando do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O Tenente-Coronel Wagner Coutinho esteve no local na terça, 27, acompanhado de oficiais e da Secretária Municipal de Cultura Aliny Costa. Ele destacou o trabalho que visa garantir tranquilidade durante o evento, principalmente no espaço situado na orla ribeirinha.

“A gente quer que todos participem com segurança”, afirmou o comandante do 11º BPM que concedeu entrevistas às emissoras de rádio nesta quarta-feira, 28, explicando a necessidade dos tapumes e outras medidas preventivas.

A estrutura instalada no cais dificulta a fuga de autores de furtos e outros tipos de crime, como também impede a passagem – de fora para dentro da arena – de armas e garrafas de vidro, por exemplo.

“Toda a questão de segurança é da Polícia Militar porque o evento é público e não estamos falando de um evento simples, mas de um que atrai milhares de pessoas”, frisa o Ten Cel Coutinho, acrescentando que eventos do porte da Festa do Bom Jesus de Penedo também atraem quadrilhas especializadas em roubo de carro e telefone celular.

Por isso, o reforço no efetivo da PM já está garantido, mas também é preciso que as pessoas colaborem, seja no espaço destinado ao público, diante do palco, no camarote, no entorno da arena e na arquibancada, estrutura que será montada no cais, com capacidade para cerca de 3.500 pessoas, em local próximo do palco.

“Nós estamos preparando tudo com muito cuidado, recebendo esse apoio da Polícia Militar e das forças de segurança porque é a maior festa religiosa de Alagoas, com programação artística e cultural durante os dias que antecedem a procissão do Glorioson Bom Jesus dos Navegantes”, ressalta a Secretária Aliny Costa.

Fonte: Secom PMP