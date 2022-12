Penedo se consolida como destino turístico natalino

Não é novidade que Penedo se destaca por seu importante valor cultural e histórico. Neste ano, a cidade se consolidou, também, durante todo o mês de dezembro, como destino turístico natalino.

Além de uma linda decoração temática nas ruas e avenidas do famoso Centro Histórico de Penedo, toda a população penedense e os turistas puderam contar com o Penedo Luz, festividade realizada com atrações artísticas gratuitas para todos os públicos.

O ‘Penedo Luz’ é promovido pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), que teve início no dia 02 de dezembro e se estendeu até a véspera de Natal, 24 de dezembro.

Shows com artistas locais e outras atrações abriram o calendário do Penedo Luz na Praça 12 de Abril. O público se divertiu com as apresentações de Túlio Gonçalves e Maxylene Cruz.

No palco, também passaram bandas como Vibrações, Louko Romance, Luís Morall, Deivinho Playboy, Omegazord, Willy Vaqueiro, Nosso Jeito, Neguinho do Piseiro, Elaine Nascimento e Bruninho. O público infantil também pôde se divertir com animação do Palhaço Hulkinho.

A nova orla do Barro Vermelho também recebeu atrações musicais e culturais por meio do projeto Pôr do Sol, uma parceria da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas. A quadrilha junina do Mestre Zinho, Marcella Peixoto e Igbonan Rocha com a banda Samba de Nêgo animaram o público no bairro Santo Antônio.

A 20ª edição do Festival de Coros também encantou a toda população penedense. Nos dias 09 e 10 de dezembro, 16 grupos de Penedo, Maceió, Recife e Aracaju se apresentaram no Largo de São Gonçalo, no Centro Histórico de Penedo.

O público pôde conferir de perto, além de lindas vozes, um repertório com músicas sacras, natalinas, do folclore brasileiro e canções populares.

No dia 14 de dezembro, uma multidão foi até a orla do Centro Histórico de Penedo para prestigiar a Parada Natalina, com a chegada tão desejada e aguardada do Papai Noel. Neste ano, ele chegou de uma forma especial: em um barco decorado, pelas águas do Rio São Francisco.

O Bom Velhinho desembarcou no Porto das Balsas, acompanhado de muita música e alegria, percorrendo em seguida a orla ribeirinha em um mini trio elétrico, juntamente com a banda fanfarra Fênix de Penedo, e foi para a sua casinha, instalada na Praça 12 de Abril, onde posou para fotos e atendeu a criançada.

Aliny Costa, secretária de Cultura, Lazer e Juventude, disse que o Penedo Luz é um dos eventos mais aguardados do calendário anual da cidade e que a edição 2022 superou todas as expectativas.

“É com muita alegria que afirmo que a edição deste ano superou todas as expectativas. O mês de dezembro foi especial, iluminado, valorizou os artistas da terra, com elementos que caracterizavam as raízes da nossa cultura, e que enriqueceram o nosso patrimônio histórico com muita excelência”, afirma a gestora da SEMCLEJ.

E as novidades do Penedo Luz não pararam por aí, não. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, mais de 700 alunos da rede pública municipal de ensino participaram do projeto Papai Noel no Barco uma parceria das secretarias de Educação, Turismo e Cultura.

Enquanto passeavam no barco temático, os estudantes se divertiam com brincadeiras, músicas natalinas e aproveitaram a oportunidade para bater um super papo com o Bom Velhinho.

Teve quem pediu presente, deu abraço afetuoso ou, até mesmo, registrou, com fotos e vídeos, o momento único e especial. Além de crianças e adolescentes, o projeto Papai Noel no Barco também incluiu os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outra atração que surpreendeu e encantou a todos foi a projeção mapeada na fachada principal da Prefeitura Municipal de Penedo, nos dias 15 e 16 de dezembro. O espetáculo, que deixou o público maravilhado, retratou a história de Penedo, a cultura do estado de Alagoas, além de ter mostrado mensagens de fé e amor.

No dia 18 de dezembro, foi a vez da segunda Parada Natalina, que teve início na Praça Jácome Calheiros e percorreu todo o Centro Histórico de Penedo. O público pôde prestigiar a Banda Municipal Jorge Souza Nascimento, o desfile com o Papai Noel e o espetáculo natalino do grupo cultural Tradição.

Na Praça 12 de Abril, a animação ficou por conta da Rikielly Souza, Neguinho do Piseiro e do Grupo Nosso Jeito.

A Igreja e Catedral Nossa Senhora do Rosário foi palco do Concerto de Natal, apresentado pela Orquestra Filarmônica de Alagoas e a Orquestra da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo.

O evento realizado em 21 de dezembro contou com um repertório de músicas natalinas, incluindo as tradicionais Ave Maria e Jesus Alegria dos Homens, além de outros clássicos.

Fechando a programação do ‘Penedo Luz’ e deixando o Theatro Sete de Setembro ainda mais especial, saxofonistas se apresentaram na sacada nos dias 21, 22, 23 e 24. Com um repertório de músicas conhecidas, o público que estava no comércio de Penedo pôde prestigiar a atração.

“É com muito orgulho que transmito a sensação de dever cumprido, em nome da Secretaria de Cultura e de todos os parceiros envolvidos. Sempre agradecendo e sem esquecer do nosso prefeito Ronaldo Lopes que proporcionou esse momento que destaca a nossa cultura, agrega positivamente na economia da cidade e investe no turismo através da integração entre o poder público e a comunidade”, conclui Aliny.

“O Penedo Luz deste ano foi lindo e ficamos muito felizes e agradecidos com toda a repercussão e aceitação. Com uma programação vasta, gratuita e para todos os gostos e públicos, Penedo conquista cada vez mais o seu lugar como destino turístico natalino. A cidade ganha e o turismo também, pois a economia é movimentada, por meio da geração de emprego e renda. Ano que vem vamos continuar trabalhando forte para fazer com que o período natalino na cidade seja ainda melhor e especial”, finaliza Jair Galvão.

Fonte: Secom PMP