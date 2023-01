Blocos de carnaval de Penedo são orientados e cadastrados pela Secretaria Municipal de Cultura

Representantes dos blocos de carnaval, orquestras e das tradicionais batucadas de Penedo participaram de reunião nesta quarta-feira, 18, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

O encontro realizado no auditório da Casa de Aposentadoria teve como objetivo orientar os responsáveis pela festa mais popular do Brasil sobre a realização das prévias carnavalescas, a participação durante a Lavagem do Beco e das Escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos – realizada toda Sexta-feira de Carnaval – e do desfile de ‘paredões’.

Os blocos que realizam prévias precisam informar, por meio de ofício, data, horário e percurso ao 11º Batalhão de Polícia Militar e também para a SMTT, além de efetuar o respectivo cadastro na SEMCLEJ para ter acesso ao apoio cultural.

Outro aspecto relacionado ao cadastramento é a obrigatoriedade do procedimento para poder participar do desfile realizado na programação da Lavagem do Beco. Para viabilizar essa etapa, a Secretaria de Cultura de Penedo atende os interessados no auditório da Casa de Aposentadoria até sexta-feira, 20, no horário entre 8h e 13h30.

No ato do cadastro, o responsável pelo bloco deve apresentar documentos pessoal oficial ou da agremiação e ofício comunicando os dados da festa e, se for o caso, o interesse em participar da programação da Lavagem do Beco e das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos. Em seguida, preencherá um formulário, com auxílio de servidores da SEMCLEJ.

A festa que abre o carnaval em Penedo tem seu trajeto mantido, com a concentração dos participantes às 16 horas na Praça Clementino do Monte. A dispersão acontece no Rosário Largo, onde um palco será instalado ao lado da Escola Estadual Gabino Besouro para as atrações que serão anunciadas.

Já o desfile dos ‘paredões’ de som acontece na noite de sábado, saindo da Avenida Antônio Cândido Toledo até a Praça São Judas Tadeu. Em todos os eventos prévios e durante o carnaval em Penedo, abertos ou de iniciativa particular realizada em local público, a determinação dos órgãos de segurança é encerrar até as duas horas da madrugada.

Fonte: Secom PMP