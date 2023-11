Reinauguração do Cine Penedo fortalece economia na Cidade Criativa da Unesco

A reinauguração do primeiro cinema de Penedo é um marco histórico na cidade recentemente selecionada para integrar a rede mundial de Cidades Criativas da Unesco.

Sem funcionar comercialmente desde 1962 e com uso eventual durante as primeiras edições do Festival de Cinema, na década de 1970, o Cine Penedo retomou a projeção de filmes nesta segunda-feira, 13, primeiro dia do Circuito Penedo de Cinema 2023.

Modernizada, a sala de cinema reestreou com ‘mini docs’, o primeiro sobre a candidatura de Penedo à rede mundial de Cidades Criativas da Unesco e o segundo sobre a relação dos penedenses com o Cine Penedo.

Em seguida, a sessão especial Cinema e História exibiu os longas metragens Retratos Fantasmas – filme selecionado para representar o Brasil no Oscar deste ano – e Sequestro do Voo 375.

Durante a solenidade de reinauguração, o Prefeito Ronaldo Lopes compartilhou o sentimento de felicidade dos penedenses que estão orgulhosos com a recuperação de mais um espaço público que fortalece a economia criativa da cidade que representa o Brasil, junto com Santos-SP, na rede mundial da Unesco na categoria cinema.

“Nós somos o único município de Alagoas a fazer parte da rede mundial de Cidades Criativas da Unesco e a segunda da América Latina com o selo de cinema. Penedo tem isso, não é a mais a cidade que já teve ou do que ainda vai ter”, afirmou Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio de todas as instituições envolvidas no trabalho.

Abandonado, o Cine Penedo foi comprado pelo Iphan Alagoas durante a gestão do arquiteto e penedense Mário Aloísio Barreto. A iniciativa despertou o interesse da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) pelo espaço durante audiência pública sobre o PAC Cidades Históricas, conforme relatou o coordenador do Circuito Penedo de Cinema, Sérgio Onofre.

Cedido para a Ufal, o Cine Penedo foi recuperado com recursos da Lei Rouanet, por meio do BNDES, instituição também representada na reinauguração por Janaína da Silveira. Ela ressaltou que os avanços na economia precisam ser acompanhados do desenvolvimento das políticas públicas culturais, situação que está ocorrendo em Penedo.

Melina Freitas, gestora da Secult Alagoas, representou o Governador Paulo Dantas, enaltecendo a qualidade da sala de cinema, superior a maioria disponível no estado, frisando que a reabertura do Cine Penedo é um marco para o audiovisual do Brasil. “Penedo já é um polo de desenvolvimento cultural e de economia criativa”, afirmou Melina, reforçando o compromisso de Paulo Dantas com Penedo.

O mesmo comprometimento com apoio para a continuidade das ações desenvolvidas no município veio da Secretária de Ensino Superior do Ministério da Educação, Denise Pires de Carvalho. Ela recebeu das mãos do professor Sérgio Onofre o projeto para a criação da Escola de Artes, Tecnologia e Cinema.

A proposta da unidade Penedo da Ufal visa o uso contínuo do cinema e da estrutura anexa ao prédio, com sete salas de aula e acesso exclusivo, viabilizado pela desapropriação de parte do imóvel vizinho ao Cine Penedo que será, já em 2024, incluído na rede nacional de Salas de Cinema Universitário, conforme anunciou Denise Pires.

O reitor da Ufal, Josealdo Tonholo, destacou a retomada de investimentos no ensino público federal e os trabalhos realizados em parceria com a Prefeitura de Penedo, citando o Festival de Música e o Circuito Penedo de Cinema.

Ele recebeu uma homenagem do Prefeito Ronaldo Lopes pelo apoio formalizado no Consórcio Penedo Criativa, trabalho que contou com outras parcerias, entre elas a do Sebrae Alagoas, instituição também representada na solenidade encerrada com pronunciamento do presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), Maciel Oliveira.

Uma das instituições patrocinadoras do Circuito Penedo de Cinema, a entidade colegiada sediará em Penedo, nos dias 14 e 15 de dezembro – com presença da Ministra Marina Silva e outras autoridades do governo federal – a reunião plenária nacional do comitê, evento que reafirma a condição de cidade pronta para receber grandes eventos.

Fonte: Secom PMP