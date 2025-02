Paulo Dantas destaca avanços e apresenta plano de governo na abertura dos trabalhos legislativos

O governador Paulo Dantas fez um balanço administrativo da gestão estadual em 2024 e apresentou o plano de governo para 2025, na Sessão Solene de abertura dos trabalhos legislativos, na tarde dessa terça-feira (18), na Assembleia. Ele destacou os principais avanços alcançados, sobretudo nas áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, e do Desenvolvimento Social e Econômico.

“É este governo que eu tenho certeza que todos nós queremos: um governo que consegue crescer economicamente, gerar prosperidade, riqueza, emprego; fortalece o produto interno bruto, mas, ao mesmo tempo, tem sensibilidade, tem humanismo, tem empatia para cuidar das pessoas que mais precisam”, declarou Paulo ao parlamento.

Ele assegurou que governará o Estado de Alagoas até o último dia de seu segundo mandato para cumprir 100% do que fora acordado com a população e protocolado como promessa de campanha junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Paulo agradeceu à Assembleia Legislativa do Estado (ALE) pela aprovação dos projetos encaminhados à Casa, o que, segundo ele, tem ajudado Alagoas a alcançar os melhores indicadores em todas as áreas da gestão pública.

“Eu vou concluir o compromisso que eu fiz com o povo de Alagoas, por uma razão simples: estou com 60% dos compromissos concluídos, o que não me deixa satisfeito porque quero concluir os 100% dos compromissos que firmei com o povo de Alagoas e, para tal, preciso ficar até o último dia da nossa gestão, até o início de janeiro de 2027”, afirmou.

Paulo recordou que em 2023, Alagoas foi o estado que mais fez investimentos com seus próprios recursos, entre todas unidades federativas do Brasil. “Ficamos em primeiro lugar, proporcionalmente, com 18,5% da receita corrente líquida. Ainda não saiu o resultado oficial do nosso ranking nacional em 2024, mas nós investimos mais recursos em 2024 do que investimos no ano de 2023”, comparou.

“Todas as obras estruturantes que nós combinamos, vamos fazê-las. E nós temos o principal: temos os projetos, os contratos e nós temos os recursos para garantir todos esses investimentos”, enfatizou.

Ele lembrou que mais de 430 mil alagoanos saíram da extrema pobreza, e a taxa de desemprego, que já foi de 20%, hoje é de apenas 7%, um feito histórico que aproxima o estado do pleno emprego. Este resultado coloca Alagoas como um dos estados com a menor taxa de desocupação do Nordeste, reflexo de políticas públicas eficazes e do crescimento econômico sustentável, apontou.

Saúde

Na área da Saúde, Paulo destacou a construção das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos hospitais Metropolitano do Agreste, que está em curso no município de Arapiraca; e do Médio Sertão, em Palmeira dos Índios, que deve ser entregue já este ano, juntamente com o Hospital do Idoso, em Maceió.

“Em 2022, eu prometi três UPAs. Eu já entreguei duas, a de Marechal Deodoro e a de Coruripe. E vou entregar a de Rio Largo ainda no ano de 2025”, garantiu o governador.

“Computando o que foi investido na gestão do ex-governador Renan Filho com o que está sendo investido e vai ser concluído até 2026, em nosso governo, seremos o Estado que mais investiu em infraestrutura hospitalar, entre todos os estados do Brasil”, acrescentou, destacando ainda o ineditismo dos transplantes de órgãos feitos pela rede pública estadual.

“Hoje, só quem faz esse serviço em Alagoas é o Governo do Estado. Nem a rede privada está realizando esse tipo de serviço. E ele é feito com eficiência e está salvando vidas”, celebrou.

Educação

No campo educacional, Paulo lembrou que o Governo do Estado investe desde a Primeira Infância, construindo as Creches Cria, até o ensino superior, ampliando a estrutura da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), bem como realizando o maior concurso público da instituição de ensino.

“No ensino médio, vamos construir o maior número de escolas da história de Alagoas. Nos últimos 24 anos, foram construídas 44 escolas. Nesses quatro anos de gestão, vamos construir 57. Nós vamos ter a condição de universalizar o regime integral (de ensino) em Alagoas”, ressaltou, acrescentando que das 200 Creches Cria previstas, 67 já foram entregues pelo Governo do Estado.

Segurança Pública

Paulo também destacou os investimentos feitos em Segurança Pública, que possibilitaram a redução dos índices de violência no estado. Prova disso é que Alagoas teve, em 2024, a maior redução da violência (53%) de toda a série histórica, iniciada em 2012.

“Na Segurança Pública, nós temos a tranquilidade de falar para os senhores que já convocamos, através de concurso público, mais de 2 mil homens e mulheres, servidores públicos da área. Fizemos o maior concurso público para delegados da história, porque convocamos 50 e temos a possibilidade de convocar mais 50”, lembrou.

Infraestrutura

O governador garantiu, ainda, que vai levar a duplicação até Delmiro Gouveia, no Alto Sertão alagoano.

“A duplicação já chegou a Batalha. Ela está se aproximando de Monteirópolis e o nosso compromisso é, até encerrar o primeiro semestre de 2025, entregarmos até Olho D’Água das Flores. No terceiro trecho, temos 45% da obra executada e, no último trecho, que vai do Piau (Piranhas) até Delmiro Gouveia, temos 32% de obra executada. Será uma revolução para o Sertão. As pessoas vão trafegar com segurança, teremos uma logística eficiente, e vamos gerar empregos e atrair mais empresas”, avaliou.

Memorável

O presidente da ALE, Marcelo Victor, parabenizou o governador pelo que considerou um “discurso memorável” e afirmou que a gestão estadual conta com 100% de apoio da Casa Legislativa para aprovação dos projetos propostos em benefício dos alagoanos.

“Em nome do Parlamento alagoano, eu quero parabenizar (o governador) por ter vindo aqui hoje, e ter dado um discurso memorável, dizendo o que fez, o que faz e o que irá fazer, dando previsibilidade ao Estado, dando segurança e organização política para que Alagoas possa seguir, se desenvolver”, declarou Marcelo Victor.

Acompanharam o governador durante o discurso na ALE, os secretários de Estado da Comunicação, Wendel Palhares; e de Governo, Vítor Pereira.

por Severino Carvalho / Agência Alagoas