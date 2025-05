Homem é morto com marteladas na cabeça no Benedito Bentes, em Maceió

Um homem foi assassinado com marteladas na cabeça, no último sábado (10), no Alto da Alegria, localizado no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por três golpes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando uma equipe chegou ao local o homem já estava morto. Os militares informaram que a cena do crime indicava uma possível briga, com bastante sangue, mesas e cadeiras reviradas, além de uma faca e um martelo.

Aos policiais, familiares do homem assassinado informou que ele estava bebendo desde o início da tarde com outros dois homens, que não foram identificados. Não há informações se eles tiveram envolvimento no crime.

Além da PM, a Polícia Científica foi ao local para fazer a perícia e recolhimento do corpo.

Fonte: G1/AL